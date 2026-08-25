Auf den SV Menzelen wartet eine Hammeraufgabe im Kreispokal

Rückkehrer Tim Lange, der aus Veen nach Menzelen wechselte, konnte aufgrund von Knieproblemen noch keine Minute absolvieren. Dafür nutzt Seemann verstärkt den eigenen Nachwuchs. Fünf A-Junioren sind regelmäßig dabei. „Die Jungs, die da sind, knallen sich rein. Das macht Spaß, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt.“

Leichter wird es nach dem Pokal-Abend zunächst nicht. Zum A-Liga-Auftakt warten mit der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen und dem SSV Lüttingen gleich die beiden Top-Favoriten auf den Aufstieg. „Da liegen direkt drei Brocken vor uns, bei denen wir eigentlich nur gewinnen können“, sagt Seemann.