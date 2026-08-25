Auf den SV Menzelen wartet eine Hammeraufgabe im Kreispokal

Einen Tag nach dem großen Triumph ist für Thomas Kiwitt noch lange nicht Schluss. Am Sonntag holte sich der Stadionsprecher des A-Ligisten SV Menzelen beim Schützenfest der Wilhelm-Tell-Bürgerschützen in Wallach die Königswürde. Am Dienstagabend wird der frischgebackene Schützenkönig trotzdem wieder in seiner Sprecherkabine sitzen. Schließlich wartet auf seinen Klub ein echtes Highlight.
Der SVM zog im Kreispokal das große Los. Um 20 Uhr gastiert Oberliga-Absteiger VfB Homberg in Menzelen. Es ist das einzige vorgezogene Pokalspiel der zweiten Runde – und für die Gastgeber eine Partie, auf die sie sich seit der Auslosung freuen.
„Wir waren vor Ort, als das Los gezogen wurde. Jesse Weißenfels und ich hatten schon das Gefühl, dass es so kommt“, erzählt Trainer Dominik Seemann. Für Seemanns Co-Trainer ist die Partie besonders: Der Ex-Profi spielte vor drei Jahren selbst für den VfB Homberg. „Das ist schon das attraktivste Los. Wir haben uns mehr gefreut als geärgert. Man hat schließlich nicht alle Tage die Möglichkeit, gegen eine Mannschaft mit ehemaligen Regionalliga-Spielern anzutreten.“
Dass der Favorit am Dienstagabend unter Flutlicht nach Menzelen kommt, macht die Sache noch reizvoller. Seemann hofft auf viele Zuschauer. „Das ist eine richtig coole Sache. Die Wahrscheinlichkeit, weiterzukommen, ist gering, aber unmöglich ist es nicht. Wir wollen es genauso angehen, in erster Linie aber diesen Abend genießen.“
Der Zeitpunkt könnte zumindest nicht der schlechteste sein. Nach dem Oberliga-Abstieg und dem Trainerwechsel zu Daniel Beine ist der VfB mit drei Pflichtspielniederlagen in die neue Saison gestartet. Für Menzelen dient die Partie dagegen gleichzeitig als letzter Härtetest vor dem Meisterschaftsstart.
Mit der Vorbereitung ist Seemann trotz erheblicher personeller Probleme zufrieden. „Wir hatten eigentlich immer 20 Spieler beim Training.“ Das Verletzungspech ist allerdings außergewöhnlich groß. Fünf Kreuzbandrisse und zwei Bandscheibenvorfälle beklagt das Trainer-Team derzeit.
Rückkehrer Tim Lange, der aus Veen nach Menzelen wechselte, konnte aufgrund von Knieproblemen noch keine Minute absolvieren. Dafür nutzt Seemann verstärkt den eigenen Nachwuchs. Fünf A-Junioren sind regelmäßig dabei. „Die Jungs, die da sind, knallen sich rein. Das macht Spaß, auch wenn noch viel Arbeit vor uns liegt.“
Leichter wird es nach dem Pokal-Abend zunächst nicht. Zum A-Liga-Auftakt warten mit der SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen und dem SSV Lüttingen gleich die beiden Top-Favoriten auf den Aufstieg. „Da liegen direkt drei Brocken vor uns, bei denen wir eigentlich nur gewinnen können“, sagt Seemann.