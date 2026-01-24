Auf den Spuren von Schie: Eggenfelden bindet 9 Nachwuchskräfte

Die in den vergangenen Jahren intensivierte Jugendarbeit des SSV Eggenfelden trägt immer mehr Früchte. An der Birkenallee kann man sich im Sommer nämlich auf richtig viel junges Blut und Power aus den eigenen Reihen freuen. Gleich neun Nachwuchsspieler werden im Sommer aus der U19 in den Herrenbereich aufsteigen und weiter das Trikot des SSV tragen. Damit schlagen sie den gleichen Weg ein, wie kein geringerer als der aktuelle Kapitän der Landesligamannschaft Simon Schie.

In der jüngeren Vergangenheit haben Jugendkoodinator Andreas Gfirtner und Leiter Talentförderung Sigi Gillmaier den Nachwuchsbereich des SSV neu strukturiert und an einigen Stellschrauben gedreht, um die sportliche Entwicklung nachhaltig voranzutreiben – mit Erfolg und der vollen Rückendeckung der Vorstandschaft. Besonders freut Vorstand Sport Alexander Köberl diese Entwicklung daher genau für die beiden Väter des Erfolgs. "Andy und Sigi arbeiten seit einigen Jahren mit enorm viel Herzblut an der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Nachwuchsbereiches. Eines ihrer Ziele ist es Jugendspielern aus der Region eine top Plattform zu bieten, um sich als Fußballer zu entwickeln. Und natürlich auch mit dem Ziel, Spielern aus den eigenen Reihen für die Seniorenmannschaften auszubilden. Dafür ist auch eine gute Kommunikation ‚nach oben‘ wichtig", wie Köberl betont: "Die Zusammenarbeit von Jugend und Senioren klappt richtig gut, wofür auch ein großer Dank an Joe Stinglhammer und Alfred van Bergen aus der sportlichen Leitung sowie Valdrin Blakaj und Mario Reichenberger als Trainer, die diesen Weg voll mitgehen, unterstützen und jedem jungen Spieler eine Chance geben.“

"Fördern und fordern" lautet die Devise von Gfirtner und Gillmaier, die in den 14 Jugendmannschaften gemeinsam mit den über 30 Trainern Woche für Woche gelebt wird. Daher war und ist es den beiden auch ein großes Anliegen, sowohl in der U13, als auch in der U15, U17 und U19 in der Bezirksoberliga zu spielen. "Diese Saison ist es uns erstmals gelungen mit allen vier Team in der BOL zu spielen, was uns sehr stolz macht. Zudem konnten wir vier Titel in der Hallenlandkreismeisterschaft feiern, wodurch wir unser Rottal nicht nur im Freien, sondern auch in der Halle über die Landkreisgrenzen hinaus repräsentieren können“, sagt Jugendkoordinator Andreas Gfirtner. "Und wir setzen alles daran BOL auch in allen Altersklassen zu halten, auch wenn das kein ganz leichtes Unterfangen wird. Für unsere Talente ist das jedenfalls die optimale Plattform, auf der sie richtig gefordert sind und sich gegen starke Gegner messen können“, erklärt Gfirtner das Prinzip ‚Fordern’. "Für diese Aufgaben bereiten wir die Spieler im Trainingsbetrieb gezielt vor und geben ihnen das entsprechende Rüstzeug an die Hand – für die Spiele in der BOL, aber auch für den Übergang in den Seniorenbereich“, ergänzt Leiter Talentförderung Sigi Gillmaier das Prinzip ‚Fördern‘. "Am Ende geht es natürlich nie von selbst, aber wer voll mitzieht, hat alle Möglichkeiten bei uns“, so Gfirtner.











Das zeigen auch die jüngsten beiden Beispiele Yehor Kosiachenko und Acer Kesiku. Erstgenannter ist bereits in seiner ersten Saison bei den Herren ein fester Bestandteil der Landesligamannschaft und weiß mit seiner Spielfreude zu überzeugen, während zweiterer vor allem in der SG SSVH Spielpraxis sammelt, aber voll in den Trainingsbetrieb sowie das Team der ‚Ersten’ integriert ist und so wichtige Entwicklungsschritte gehen kann. Für Louis Albrecht, Tobias Mehrbrodt, Joffrait Franciso, Nikola Jurakic, Fabian Kraus, Nico Obermaier, Özgür Sentürk und Mohammad Almowahed steht also im Sommer der Schritt in die SSV-Herrenteams an – quasi eine ganze Mannschaft. Als großes Vorbild auf und neben dem Platz, aber auch ganz allgemein für den Weg den man beim SSV einschlagen dient den Jungs kein geringerer als Simon Schie. Der Kapitän und die Identifikationsfigur der Landesligamannschaft kommt ebenso aus der Jugendabteilung des SSV und hat sich über die Jahre zum absoluten Führungsspieler entwickelt.





"Simon ist das perfekte Beispiel für den Weg, den man bei uns gehen kann. Er hat sich von Tag eins im Training voll reingehauen, hat sich an erfahrenen Spielern wie Thomas Wohlmannstetter orientiert, alles aufgesogen und war sich auch nie zu schade, in der zweiten Mannschaft oder auf einer ungewohnten Position Spielpraxis zu sammeln“, beschreibt Köberl den Weg des Zehners. Seit mehreren Jahren ist Simon Schie auch aus der ersten Mannschaft des SSV nicht mehr wegzudenken und brilliert diese Saison sogar als bester Torschütze seines Teams. "Genau so kann der Weg aussehen und wir hoffen, dass sich die U19-Jungs Simon, Blin und Co. als Vorbilder nehmen und künftig auf deren Spuren unterwegs sind“, so Köberl. Einzig Joffrait Francisco wird in diesem Zusammenhang wohl ein anderes Vorbild haben. Er kann sich nämlich an seinem Bruder Manasse orientieren, der sich die letzten Jahre bis zum Vize-Kapitän der Landesligamannschaft hochgearbeitet hat und mittlerweile die Schuhe für den Bayernligisten SV Erlbach schnürt.







Als Vorbilder und auch künftige Trainingspartner für Jonas Gruber dienen dahingehend Peter Berg und Matthias Petermann. Das 17-jährig Torwarttalent Gruber wird in der Saison 2026/27 noch ein weiteres Jahr das Tor der U19 hüten, im Training aber bereits bei den Senioren mitmischen und damit im regelmäßigen Austausch mit Berg und Petermann sein. "Jonas ist ein Top-Torhütertalent, auf das wir große Stücke setzen. Er soll seine Jugendzeit zu Ende bringen und sein letztes U19-Jahr als Führungsspieler bestreiten. Über den Trainingsbetrieb wollen wir ihn aber bereits im Sommer nach und nach an den Herrenbereich heranführen, ihn so gezielt fördern und ihm somit ein Jahr später den reibungslosen Übergang in unsere Seniorenteams ermöglichen“, erklärt Köberl.





Der SSV freut sich also auf viele neue, junge und motivierte Gesichter, die ab Sommer die Herrenteams verstärken werden. "Wir sind sehr stolz, dass die Jungs mitziehen und den Weg bei uns weiter bestreiten wollen. Die Gespräche, die wir mit ihnen geführt haben, zeigen, dass sie alle richtig Bock auf Ihre persönliche Weiterentwicklung haben, sich aber auch selbst gut einschätzen können“, so Köberl. In der anstehenden Rückrunde liegt der volle Fokus nun auf dem Ziel BOL-Klassenerhalt mit der U19, bevor dann das neue Abenteuer auf die jungen Talente wartet. Für den einen oder anderen möglicherweise direkt im Kader der Landesliga, für manche auch vorerst über die zweite Mannschaft. "Mit der Neugründung der SG haben wir einen wichtigen Schritt gemacht, um den Talenten Spielpraxis zu garantieren und wir hoffen, dass uns mit dem Aufstieg in die Kreisklasse auch der nächste wichtige Schritt gelingt. Dieser wird uns wenn dann jedoch über die Relegation gelingen können, was kein einfaches Unterfangen sein wird. Über kurz oder lang wollen wir das aber definitiv schaffen, um den Nachwuchsspielern attraktive Spielklassen für sie jeweils optimale Entwicklung anbieten zu können. In welchem Team sie am Ende spielen, liegt dann natürlich auch am Spieler selbst“, sagt Köberl.