Auf den Spuren von Lance Armstrong und Jan Ullrich

Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es zum Kreisligaspitzenspiel zwischen der SpG Dilsberg/Bammental II und der SG Dielheim. Beide Teams können absolute "Big Points" im Aufstiegskampf einfahren. Eine Niederlage kann sich aber keiner erlauben.
Wer einmal ein Radrennen verfolgt hat, weiß, dass diese oft nach sehr ähnlichem Muster ablaufen. Alle Rennfahrer starten gemeinsam. Nach einiger Zeit bilden sich erste Ausreißergruppen. Aus diesen formt sich zunehmend der "Tete de la Course", eine Gruppe von Uneinholbaren, die den Sieg unter sich ausmachen. Oftmals sind jedes Rennen ähnliche Fahrer vertreten wie in den legendären Duellen zwischen dem Amerikaner Lance Armstrong und dem Deutschen Jan Ullrich.
Eine Fußballsaison verläuft oft ähnlich. Die aktuelle Saison der Kreisliga Heidelberg ist da keine Ausnahme. Vier Teams, darunter einige "übliche Verdächtige", haben sich mit zunehmender Dauer an der Tabellenspitze abgesetzt und spielen nun um den Aufstieg in die Landesliga. Mit dabei, die SpG Dilsberg/Bammental II und die SG Dielheim. Für beide geht es im direkten Duell darum, den Anschluss nach oben zu wahren.
Der Respekt voreinander ist groß. "Dilsberg war in der Hinrunde die beste Mannschaft gegen die wir gespielt haben. Technisch, taktisch waren die echt super", berichtet Dielheims Trainer Volkan Cetinkaya. Sein Dilsberger Pendant, Daniel Weitzel ist ebenfalls voll des Lobes: "Dielheim hat viel Geschwindigkeit nach vorne und spielt guten Ballbesitzfußball", sagt der 38 -jährige. Dennoch sind beide guten Mutes. "Wir sind auf jeden Fall gewappnet", schickt Weitzel voraus und Cetinkaya gibt als Losung aus: "Wir haben keine Angst, dafür sind wir einfach zu gut."
Auf den ersten Blick erscheint es, wie ein Duell der Gegensätze: Landesligaabsteiger Dielheim kommt mit der Empfehlung noch kein einziges Spiel in dieser Runde unentschieden gespielt zu haben. "Wir denken immer offensiv, spielen spektakulär", verrät Cetinkaya. Die Vergangenheit des Klubs strahlt noch bis in die Gegenwart. In den 1990er Jahren spielte man unter Gerd Dais lange in der Verbandsliga. Später formte das heutige Walldorf-Urgestein Andreas "James" Kocher die Elf zu einer Spitzenmannschaft der Landesliga. Auch in dieser Runde wurde die SGD schon im Vorfeld als Mitfavorit gehandelt.
Der A-Klassenaufsteiger vom Dilsberg war dagegen bisher, bis auf einen einjährigen Landesligaausflug, durchgehend auf Kreisebene aktiv. Das Team steht eher unerwartet in der Spitzengruppe. Spielerisch fährt man ebenfalls eine andere Linie. "Wir wählen in der Regel einen etwas defensiveren Ansatz, kommen aus der Kompaktheit in die Umschaltmomente", ordnet Weitzel ein.
Sobald am Sonntag angepfiffen ist, wird dies aber alles keine Rolle mehr spielen. Cetinkaya wiegelt ohnehin ab: "Wir sind auf Augenhöhe. Diese Runde müssen wir enorm viele Ausfälle beklagen. Wir sind sehr zufrieden, oben noch dabei zu sein."
Die Zuschauer dürfen sich also auf ein Duell mit völlig offenem Ausgang freuen. "Ich gehe von einem sehr engen Spiel aus", sagt Weitzel und auch Cetinkaya ist der Respekt vor der Aufgabe anzumerken: "Es wird ein Kampfspiel. Absolut 50:50."
"Es wird ein heiß umkämpftes Spiel geben, das müssen annehmen", ist sich Weitzel sicher. Cetinkaya sieht es ähnlich: "Wir müssen mehr als hundert Prozent abrufen."
Besonders freuen dürfen sich die Zuschauer auf einige Ausnahmekönner der Kreisliga. Dielheim weiß mit Dennis Freitag, 18 Treffer in 20 Spielen, einen der treffsichersten Spieler der Liga auf seiner Seite. Zudem stehen in Person von Noel Baumgärtner und Fabian Rausch zwei ehemalige Verbandsligaspieler im Kader.
Bei Dilsberg/Bammental II ist natürlich in erster Linie Ex-Nationalspieler Sebsatian Rudy zu erwähnen. Daneben kann Coach Weitzell, einst selbst im Profikader des SV Sandhausen, aber auch auf weitere überdurchschnittliche Einzelkönner zurückgreifen. Beispielsweise Torjäger Nico Schotzko, dem in dieser Runde bereits 14 Tore gelangen.
Falls die Spielgemeinschaft tatsächlich auf einem der beiden ersten Plätze landen würde, müsste man sich, Stand heute, trennen, um den Aufstieg annehmen zu dürfen. Bammental spielt mit der ersten Mannschaft in der Landesliga. Dilsberg dürfte lediglich alleine hochgehen.
Weitzell verschiebt solche Gedankenspiele allerdings noch: "Ich habe mir da ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Das ist noch viel zu weit weg." Der Fokus liegt auf dem Tagegeschäft. Zu groß ist die Aufgabe am Wochenende.
Der Aufstiegskampf in der Kreisliga, er biegt in die entscheidende Phase ein. Einer wird vielleicht schon am Wochenende einen Rückschlag einstecken oder gar abreißen lassen müssen. Den Titel kann nur einer davontragen. Das ist im Radsport so und auch im Fußball.