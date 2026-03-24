Auf den Spuren von Lance Armstrong und Jan Ullrich Kreisliga Heidelberg +++ Spitzenspiel Dilsberg/Bammental gegen Dielheim von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Sebastian Rudy (l.) und die SpG Dilsberg/Bammental treffen auf Sonntag auf die SG Dielheim. – Foto: Berthold Gebhard

Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es zum Kreisligaspitzenspiel zwischen der SpG Dilsberg/Bammental II und der SG Dielheim. Beide Teams können absolute "Big Points" im Aufstiegskampf einfahren. Eine Niederlage kann sich aber keiner erlauben.

Wer einmal ein Radrennen verfolgt hat, weiß, dass diese oft nach sehr ähnlichem Muster ablaufen. Alle Rennfahrer starten gemeinsam. Nach einiger Zeit bilden sich erste Ausreißergruppen. Aus diesen formt sich zunehmend der "Tete de la Course", eine Gruppe von Uneinholbaren, die den Sieg unter sich ausmachen. Oftmals sind jedes Rennen ähnliche Fahrer vertreten wie in den legendären Duellen zwischen dem Amerikaner Lance Armstrong und dem Deutschen Jan Ullrich. Eine Fußballsaison verläuft oft ähnlich. Die aktuelle Saison der Kreisliga Heidelberg ist da keine Ausnahme. Vier Teams, darunter einige "übliche Verdächtige", haben sich mit zunehmender Dauer an der Tabellenspitze abgesetzt und spielen nun um den Aufstieg in die Landesliga. Mit dabei, die SpG Dilsberg/Bammental II und die SG Dielheim. Für beide geht es im direkten Duell darum, den Anschluss nach oben zu wahren.

Der Respekt voreinander ist groß. "Dilsberg war in der Hinrunde die beste Mannschaft gegen die wir gespielt haben. Technisch, taktisch waren die echt super", berichtet Dielheims Trainer Volkan Cetinkaya. Sein Dilsberger Pendant, Daniel Weitzel ist ebenfalls voll des Lobes: "Dielheim hat viel Geschwindigkeit nach vorne und spielt guten Ballbesitzfußball", sagt der 38 -jährige. Dennoch sind beide guten Mutes. "Wir sind auf jeden Fall gewappnet", schickt Weitzel voraus und Cetinkaya gibt als Losung aus: "Wir haben keine Angst, dafür sind wir einfach zu gut." Auf den ersten Blick erscheint es, wie ein Duell der Gegensätze: Landesligaabsteiger Dielheim kommt mit der Empfehlung noch kein einziges Spiel in dieser Runde unentschieden gespielt zu haben. "Wir denken immer offensiv, spielen spektakulär", verrät Cetinkaya. Die Vergangenheit des Klubs strahlt noch bis in die Gegenwart. In den 1990er Jahren spielte man unter Gerd Dais lange in der Verbandsliga. Später formte das heutige Walldorf-Urgestein Andreas "James" Kocher die Elf zu einer Spitzenmannschaft der Landesliga. Auch in dieser Runde wurde die SGD schon im Vorfeld als Mitfavorit gehandelt.