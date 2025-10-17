Auf den Spuren des Vaters – Stefan Schwinghammer wird bei GAP zum Feuerwehrmann

Wie der Vater, so der Sohn: Stefan Schwinghammer junior (rechts) nimmt sich ein Beispiel an seinem Vater Stefan Schwinghammer senior (links). – Foto: Markus Nebl/FuPa

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen enttäuscht bislang in der Landesliga Südost. Mit Interimslösung Schwinghammer soll jetzt die Wende kommen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Schlagzeilen über den 1. FC Garmisch-Partenkirchen waren im bisherigen Saisonverlauf verheerend. Woche für Woche erklärte Trainer Markus Ansorge seinen immer schlimmer werdenden Albtraum beim „Herzensverein“ aus dem Alpenvorland. Die Liebe zu GAP mündete letztendlich in einer harten Einsicht. „Es war an der Zeit, selbst die Reißleine zu ziehen“, sagte Ansorge bei seinem Rücktritt. Es gibt durchaus leichtere Aufgaben, als einen Landesliga-Trainer für einen Klub zu finden, der mit zwölf Spielen bereits voll in der Saison steckt. Die Verantwortlichen aus Garmisch-Partenkirchen mussten jedoch nicht lange überlegen, wer der neue Mann an der Seitenlinie sein soll.

Auf den Spuren des Vaters: Stefan Schwinghammer² bei Garmisch-Partenkirchen Mit Stefan Schwinghammer übernahm der bisherige Co-Trainer bei GAP. Obwohl es für den 31-Jährigen die erste Anstellung als Cheftrainer ist, bleibt Schwinghammer weiter demütig und auf die Aufgabe fokussiert: „Die Wertschätzung ist schön, aber ich persönlich bin da sehr reserviert – es geht komplett um die Mannschaft“, sagte Schwinghammer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Und doch ist diese Besetzung eine ganz besondere. Fast genau vor einem Jahr übernahm sein gleichnamiger Vater beim strauchelnden Landesligisten. Auch Stefan Schwinghammer senior wurde vom Co-Trainer zum Chefanweiser befördert. Er führte GAP letztlich auf einen respektablen fünften Tabellenplatz und bewies seine Eignung als Feuerwehrmann. 0:6-Niederlage gegen Karlsfeld war der „negative Höhepunkt“ Ob diese Eigenschaft im Hause Schwinghammer vererbt wurde, wird sich in den restlichen Spielen der Hinrunde zeigen. Die Zielsetzung ist klar: „Wir wollen bis zum Winter möglichst viele Punkte sammeln und einigermaßen entspannt in die Pause gehen“, sagte Schwinghammer. Keine leichte Aufgabe, besonders wegen der aktuellen Leistungsschwankungen der Mannschaft. Im Premierenspiel des neuen Trainers spielten die Landesliga-Kicker groß auf. Mit einem 3:1-Sieg über Traunstein schien die Welt wieder in Ordnung. Doch in den darauffolgenden Partien folgte die nüchterne Erkenntnis. Mit einer 2:4-Niederlage in Dornach wurde die Euphorie schnell wieder beendet. Das vergangene 0:6-Debakel gegen Karlsfeld war laut GAP-Boss Arne Aibl dann der „negative Höhepunkt.“ Abgang von Moritz Müller zur SpVgg Unterhaching hinterlässt eine große Lücke Unter den Spielern soll dieser herbe Rückschlag aber gut aufgearbeitet worden sein, so Schwinghammer: „Sie haben die Niederlage sehr selbstkritisch hingenommen.“ Trotzdem fordert er in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht von seiner Elf. „Die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen!“ Für den unerwarteten Leistungsabfall im Vergleich zur letzten Saison hat Schwinghammer Gründe. Laut ihm passieren „viele kleine Fehler, die im Kollektiv große Konsequenzen haben.“ Und auch der Abgang von Allzweckwaffe Moritz Müller wiegt schwer. Nach sieben Spielen wechselte der 26-Jährige zur SpVgg Unterhaching in die Regionalliga.

