Auf den Spuren des Vaters – Stefan Schwinghammer wird bei GAP zum Feuerwehrmann

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen enttäuscht bislang in der Landesliga Südost. Mit Interimslösung Schwinghammer soll jetzt die Wende kommen.
Garmisch-Partenkirchen – Die Schlagzeilen über den 1. FC Garmisch-Partenkirchen waren im bisherigen Saisonverlauf verheerend. Woche für Woche erklärte Trainer Markus Ansorge seinen immer schlimmer werdenden Albtraum beim „Herzensverein“ aus dem Alpenvorland. Die Liebe zu GAP mündete letztendlich in einer harten Einsicht.
„Es war an der Zeit, selbst die Reißleine zu ziehen“, sagte Ansorge bei seinem Rücktritt. Es gibt durchaus leichtere Aufgaben, als einen Landesliga-Trainer für einen Klub zu finden, der mit zwölf Spielen bereits voll in der Saison steckt. Die Verantwortlichen aus Garmisch-Partenkirchen mussten jedoch nicht lange überlegen, wer der neue Mann an der Seitenlinie sein soll.
Mit Stefan Schwinghammer übernahm der bisherige Co-Trainer bei GAP. Obwohl es für den 31-Jährigen die erste Anstellung als Cheftrainer ist, bleibt Schwinghammer weiter demütig und auf die Aufgabe fokussiert: „Die Wertschätzung ist schön, aber ich persönlich bin da sehr reserviert – es geht komplett um die Mannschaft“, sagte Schwinghammer im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.
Und doch ist diese Besetzung eine ganz besondere. Fast genau vor einem Jahr übernahm sein gleichnamiger Vater beim strauchelnden Landesligisten. Auch Stefan Schwinghammer senior wurde vom Co-Trainer zum Chefanweiser befördert. Er führte GAP letztlich auf einen respektablen fünften Tabellenplatz und bewies seine Eignung als Feuerwehrmann.
Ob diese Eigenschaft im Hause Schwinghammer vererbt wurde, wird sich in den restlichen Spielen der Hinrunde zeigen. Die Zielsetzung ist klar: „Wir wollen bis zum Winter möglichst viele Punkte sammeln und einigermaßen entspannt in die Pause gehen“, sagte Schwinghammer. Keine leichte Aufgabe, besonders wegen der aktuellen Leistungsschwankungen der Mannschaft.
Im Premierenspiel des neuen Trainers spielten die Landesliga-Kicker groß auf. Mit einem 3:1-Sieg über Traunstein schien die Welt wieder in Ordnung. Doch in den darauffolgenden Partien folgte die nüchterne Erkenntnis. Mit einer 2:4-Niederlage in Dornach wurde die Euphorie schnell wieder beendet. Das vergangene 0:6-Debakel gegen Karlsfeld war laut GAP-Boss Arne Aibl dann der „negative Höhepunkt.“
Unter den Spielern soll dieser herbe Rückschlag aber gut aufgearbeitet worden sein, so Schwinghammer: „Sie haben die Niederlage sehr selbstkritisch hingenommen.“ Trotzdem fordert er in den nächsten Spielen ein anderes Gesicht von seiner Elf. „Die Mannschaft muss jetzt Charakter zeigen!“
Für den unerwarteten Leistungsabfall im Vergleich zur letzten Saison hat Schwinghammer Gründe. Laut ihm passieren „viele kleine Fehler, die im Kollektiv große Konsequenzen haben.“ Und auch der Abgang von Allzweckwaffe Moritz Müller wiegt schwer. Nach sieben Spielen wechselte der 26-Jährige zur SpVgg Unterhaching in die Regionalliga.
Für Müller läuft es bislang tadellos – der Neuzugang hat sich schnell in die Startelf von Chefcoach Sven Bender gespielt. In Garmisch-Partenkirchen weint man dem früheren Kapitän noch immer hinterher: „Wir freuen uns alle für ihn, aber es ist natürlich auch sehr bitter. Mit ihm fehlt einfach dieser Unterschiedsspieler, der aus dem Nichts ein Tor macht“, sagte Schwinghammer.
Mit Lukas Ende entwickelt sich zurzeit vielleicht der Müller-Ersatz bei GAP. Der 18-jährige Neuzugang aus Murnau traf bereits viermal. Doch auch Schwinghammer weiß, dass Ende ein Mann für die Zukunft ist: „Lukas macht das sehr gut, aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass ein 18-Jähriger die Mannschaft trägt.“
Als Nächstes geht es für die Schwinghammer-Elf zum FC Unterföhring. Auch die Münchner liegen bislang hinter den Erwartungen zurück. Vielleicht das passende Spiel zur rechten Zeit für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen? (mh)