Auf den Spuren des Vaters: Rafael Oslislo probiert es beim SVS Der Sohn des früheren Zweitligaprofis Martin Oslislo wechselt vom SV Pankofen an den Reuthinger Weg von PM / ts · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Rafael Oslislo ist ein junger Perspektivspieler – Foto: Verein

Der Kader des Bayernligisten SV Schalding-Heining für die kommende Saison nimmt weiter Formen an. Mit dem 19-jährigen Rafael Oslislo wechselt ein physisch starker und talentierter Akteur an den Reuthinger Weg, der trotz seines jungen Alters bereits eine spannende fußballerische Geschichte mitbringt. Der Jungspund spielte im Nachwuchsbereich bei der SpVgg GW Deggendorf einige Jahre auf Verbandsebene und war sogar Auswahlspieler. Aktuell kickt der Defensiv-Allrounder beim Kreisklassisten SV Pankofen, bei dem sein Vater Trainer ist. Martin Oslislo ist ein in der Region bekannter Name, der Zweitliga-Profi beim SV Wacker Burghausen war und der die SpVgg Osterhofen als Chefanweiser zu zwei Bezirksliga-Meisterschaften (2015, 2021) führte.

"Rafael hat einen super Eindruck hinterlassen. Er ist für sein Alter körperlich sehr robust sowie zweikampfstark und bringt zudem die notwendige Einstellung mit. Er soll jetzt bei uns behutsam an das Bayernliga-Niveau herangeführt werden – wir trauen ihm definitiv einiges zu", gibt Schaldings Kaderplaner Meiko Wandl zu Protokoll.







Rafael Oslislo ist offiziell noch U19-Spieler, gehört beim SV Pankofen, der in der Kreisklasse Deggendorf als Aufsteiger einen guten sechsten Rang belegt, aber schon zu den Stützen der ersten Mannschaft. Der meist als "Sechser" eingesetzte Youngster stand bislang in allen 17 Partien auf dem grünen Rasen und erzielte dabei zwei Treffer. "Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe beim SVS. Schon im Probetraining hat mich das familiäre Umfeld des Vereins absolut überzeugt. Gleichzeitig ist es mir wichtig, mich beim SV Pankofen für die tolle Zeit zu bedanken", erklärt der in Plattling wohnhafte Zugang, der nach Adrian Böck (SV Hutthurm), Thomas Schacherbauer (DJK Vornbach) und Andras Mityko (SpVgg GW Deggendorf) die vierte Sommer-Neuverpflichtung der Grün-Weißen ist.