 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Auf den Spuren der Herren – Nachwuchs des SC St. Tönis im Halbfinale

Der Niederrheinpokal und der SC St. Tönis – das ist in diesem Jahr eine sehr innige Beziehung. Die Oberliga-Herren stehen bereits im Endspiel, die A-Junioren schalteten im Viertelfinale jüngst das nächste Schwergewicht aus. Und auch in der Niederrheinliga läuft es besser.

von RP / Werner Fuck · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
Der SC St. Tönis ist im FVN-Pokal derzeit nicht zu stoppen.
Der SC St. Tönis ist im FVN-Pokal derzeit nicht zu stoppen. – Foto: Jens Terhardt

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A-Niederrheinliga
ETB SW Essen
FSV Duisburg
SC St. Tönis
KFC Uerding.

Zweiter Sieg in Folge für die A-Junioren des KFC Uerdingen unter dem neuen Trainer Christian Höfer in der Niederrheinliga. Sie gewannen beim Schlusslicht FSV Duisburg mit 6:3 (2:1) und verließen die direkten Abstiegsplätze. Allerdings musste dieser Konkurrent auch unbedingt besiegt werden, wenn der KFC in der Endabrechnung nicht unter dem Strich landen möchte. Andrey Voronin war mit vier Treffern der auffälligste Spieler auf dem Platz. Kaan Kocak und Nicolas Anbuhl Sanchez sorgten beim halben Dutzend für den Rest.

Gestern, 11:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
0
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Gestern, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
3
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Abpfiff

Auch der SC St. Tönis kam zu wichtigen drei Zählern, weil bei Schwarz-Weiß Essen, denen man nun tabellarisch aufs Fell gerückt ist, mit 1:0 (1:0) gewonnen wurde. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Phil Wanninger hämmerte Steve Wafo Dzoupiap den Ball unter die Latte (27.). Lenni Castrop, der Bruder des bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga spielenden Jens, vergab das mögliche 2:0, weil er am Essener Keeper Jonas Oligmüller scheiterte.

Nächster DFB-Nachwuchsligist wartet

Zu einer absoluten Domäne, womit bei den bisherigen Gegnern in den kühnsten Träumen nicht gerechnet werden konnte, wird für die St. Töniser der Verbandspokal. Nach Borussia Mönchengladbach schalteten die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler nun mit 3:2 (3:0) auch Rot-Weiß Essen, den nächsten Gegner aus der klassenhöheren DFB-Nachwuchsliga, aus. Vor allen Dingen der Auftritt in der ersten Halbzeit, in der Dzoupiap (1./34.) und Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (16.) mit ihren Toren die Weichen stellten, war eine Augenweide. Erst danach kam der Favorit durch Rami Malaeb (55.) und Arda Can Oruc (90.+5) noch heran. Mit der SG Unterrath wartet auf den Sportverein am 29. April im Halbfinale der nächste DFB-Nachwuchsligist. In der anderen Partie erwartet Fortuna Düsseldorf die Oberhausener Rot-Weißen.