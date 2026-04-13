Auf den Spuren der Herren – Nachwuchs des SC St. Tönis im Halbfinale

Zu einer absoluten Domäne, womit bei den bisherigen Gegnern in den kühnsten Träumen nicht gerechnet werden konnte, wird für die St. Töniser der Verbandspokal. Nach Borussia Mönchengladbach schalteten die Schützlinge von Trainer Jonas Schüler nun mit 3:2 (3:0) auch Rot-Weiß Essen, den nächsten Gegner aus der klassenhöheren DFB-Nachwuchsliga, aus. Vor allen Dingen der Auftritt in der ersten Halbzeit, in der Dzoupiap (1./34.) und Marvelous Osadebamwen Idahor Agho (16.) mit ihren Toren die Weichen stellten, war eine Augenweide. Erst danach kam der Favorit durch Rami Malaeb (55.) und Arda Can Oruc (90.+5) noch heran. Mit der SG Unterrath wartet auf den Sportverein am 29. April im Halbfinale der nächste DFB-Nachwuchsligist. In der anderen Partie erwartet Fortuna Düsseldorf die Oberhausener Rot-Weißen.