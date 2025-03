Auf den Rängen da schlafen die Fans und unten da pennt der BSC

Noch während ich sprach, hatte Papi sich in Herthas Ticketshop geklickt und fragte mich direkt, ob wir nicht am Samstag hinwollten. Ich war happy und bejahte sofort. „Geh mal Mami fragen, ob sie auch mitmöchte“, bekam ich zur Aufgabe. So schnell, wie mich meine Stoppersocken trugen, sauste ich in die Küche und befragte Mami zur Sachlage. Sie war auch direkt einverstanden, und Papi buchte drei Tickets.

Ich hörte ihn zwar noch etwas von „Halsabschneidern“ und „so viel Kohle für so einen Absteiger-Fußball“ brummeln, aber die Karten waren gekauft.

Am Spieltag konnte ich mich eine ganze Weile mit mir selbst beschäftigen. Aber irgendwann wurde ich nölig und wollte los. Meine Eltern rannten sich derweil immer wieder fast über den Haufen, um alles zusammenzusammeln, was für einen Stadionbesuch gebraucht wurde.

Schlussendlich kamen wir (fast) rechtzeitig los, und mit dem Bus und der S-Bahn ging es zum Stadion. Die Bahn war schon ordentlich voll, aber ich bekam einen Platz direkt an der Tür und konnte ein bisschen rausgucken.

Am Stadion angekommen, durfte ich bei Papi auf die Schultern und bestaunte die Menschenmassen. Ein bisschen Panik bekam ich bei den Drehkreuzen am Einlass, aber Papi schob mich behutsam durch, und Mami wartete schon auf der anderen Seite. Das Abtasten brachte ich wie ein alter Hase hinter mich – das war ja heute auch schon mein zweiter Stadionbesuch.

Als meine Erziehungsberechtigten mir anschließend die Klamotten wieder richten wollten, kam eine junge Dame in Sicherheitsweste auf uns zu. Wir sollten doch bitte hinter der Kette aus Ordnern alles erledigen. Hier wäre noch Sicherheitszone. Zwei Schritte weiter waren wir raus aus dieser Zone, und meine Klamotten konnten gerichtet werden. In meinen Kinderrucksack wollte allerdings keiner gucken. Merke ich mir fürs nächste Mal – dann werden mal ein paar Fackeln im Kinderblock angerissen.

Während ich mir diese Bilder noch ausmalte, hatte Papi einen von diesen Süßigkeiten-Ständen erspäht und ließ mich eine Tüte mit Gummi-Colaflaschen und Gummibärchen füllen.

Mami holte sich noch eine große Brezel, und dann ging es nach gaaaaaanz oben auf unsere Plätze.

Papi sauste noch mal los, um Getränke zu holen, und dann chillten wir ein bisschen, und ich tanzte zur Stadionmusik.

War eigentlich alles ganz schick. Nur Mamis und Papis Generve à la „Musst du noch mal zur Toilette?“ ging mir echt auf den Keks. Denken die denn, ich bin noch ein Baby? Ich werde bald fünf und weiß schon, wann ich mal wohin muss.

Ich stellte das auch unter Beweis, als ich meinen Papa um 12:50 Uhr bat, mit mir das Örtchen aufzusuchen. Er schien sich gar nicht wirklich darüber zu freuen, dass ich meine Blasenfunktion schon so gut unter Kontrolle habe. Er wirkte eher etwas gehetzt, als er sich mit mir auf dem Arm einen Weg durch die Menschenmassen bahnte.

Gut, dass die Toiletten nicht so voll waren. So schafften wir es noch pünktlich zur Hymne wieder auf unsere Plätze.

Als der Song vorbei war, beschloss ich, dass es an der Zeit wäre, nach Hause zu gehen. Allerdings sahen das meine beiden Begleiter nicht so.

Papi war eh ganz merkwürdig drauf. Er beschimpfte eine norwegische Fußball-App, dass es ihm doch egal wäre, wie viele Spiele er mit den Schachten-Schei?ern schon gesehen hätte, machte komische Gesten in Richtung Gästeblock und brüllte irgendwas von wegen „Willkommen über Tage!“ Mami rügte ihn natürlich daraufhin und sagte irgendwas von wegen Vorbildfunktion. Papi rechtfertigte sich, dass er zwar bei vielen Fußballthemen schon sehr ruhig geworden sei, aber manche alten Gewohnheiten könne er nicht ablegen. Er erklärte, dass er es nach wie vor für ein schlechtes Omen halte, wenn man 56 Minuten vor 8 Uhr abends auf die Uhr guckt. Und bei einem Einkaufswert von 19,04 € würde er auch immer aufrunden lassen.

Kaum war er damit fertig, schimpfte er über den Torwart der Hertha – so wie Mami mit mir, wenn ich wieder nicht hören will.

Was sich dieser 21-Jährige eigentlich einbilden würde, sich einen Stammplatz durch Erpressung zu ergaunern, nur um dann unter jeder Flanke durchzusegeln wie eine ungeölte Bahnschranke! Und überhaupt hätte mein Papi den Papi von dem Hertha Torwart schon ausgepfiffen.

Keine Ahnung. Aber ich schätze, dass das Schimpfen über den Torwart was damit zu tun hatte, dass zur Pause neben der Hertha-Fahne eine 0 auf der Anzeigetafel stand und neben dem anderen Zeichen, was ich phasenweise für das S-Bahn-Symbol hielt, eine 1.

Das war alles ganz schön aufregend, und während Papi die Halbzeit nutzte, um neue Getränke zu holen, kuschelte ich mich bei Mami ein und schlummerte weg.

Ich wurde dadurch geweckt, dass Papi mich hochnahm, Mami unsere Sachen zusammenpackte und wir die Stufen des Blocks hinunterliefen.

Mami und Papi unterhielten sich noch darüber, dass, wenn man solche Chancen nicht nutzt, man auch einfach mal absteigen kann und dass ein Reese halt nicht reicht, um Tore zu machen.

Verstand ich, ehrlich gesagt, alles nicht. Was ich checkte, war die Frage, ob wir noch ein Eis essen gehen wollten. Das taten wir dann auch, und ich war happy.

Nur Papi wirkte, trotz zwei Kugeln mit Sahne, etwas geknickt und meinte, dass er sich auf morgen freue. Da spielen seine Ama Zwee nämlich wieder in der Kreisliga, und das wäre schönerer Fußball als das, was uns da heute geboten wurde.

Mir hat's trotzdem Spaß gemacht. Mal gucken, wann ich mich wieder vor Papi aufbaue, um ihm mitzuteilen, dass wir ja schon ewig nicht mehr im Olympiastadion waren.

Ha Ho He

der Muschelpo