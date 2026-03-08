Auf den Punkt wieder da

Mit einem Sieg gegen Laufeld II hat sich der TuS Platten im Fußballjahr 2026 zurückgemeldet. Insbesondere eine starke erste Hälfte machte die dürftige Vorbereitung (fast) vergessen.

Das Spiel begann jedoch mit einem Schockmoment, denn in der Anfangsphase hatten die Gäste die erste Chance, als ein Abschluss aus acht Metern am Pfosten landete. Nach einer Viertelstunde kam auch Platten im Spiel an. Der erste Versuch von Güth aus sieben ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Nach 18 Minuten die Führung für den TuS. Görgen mit der Vorlage für Güth, der den Ball 20 Meter vor dem Tor überragend mitnimmt, zum Tor zieht und im letzten Moment an Torwart Junk vorbeispitzelt. In der 24. Minute hätte Güth erhöhen können nachdem Simon den Ball fein durchgesteckt hatte, er scheiterte jedoch an der Schulter des Torwarts. Antwort der Gäste war ein Versuch von Ostermann, den Klein aber aus der Ecke fischte (28.). Wenig später konnte Platten erhöhen. Lichter bedient Güth noch in der eigenen Hälfte, die aufgerückte Hintermannschaft der Gäste kommt nicht hinterher. Güth zieht am Torwart vorbei und schiebt ein (34.). Platten war nun in der besten Phase des Spiels. 38. Minute, bltzsauberer Angriff von Platten über Störtz und Görgen, der 6 Meter von dem Tor quer legt. Güth legt 220 km/h hinter den Ball und jagt ihn über die Latte. In der 42. Minute wieder der Ball von Görgen in die Schnittstelle, dieses Mal Störtz mit freier Bahn Richtung Tor und dem Treffer zum 3;0. Laufeld hatte vor der Pause noch einen Kopfball aufs Tornetz und einen Konter den Melkonjan am Ende unterbinden konnte. Am Spieltand änderte sich nichts mehr.