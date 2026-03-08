Auf den Punkt wieder da

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Mit einem Sieg gegen Laufeld II hat sich der TuS Platten im Fußballjahr 2026 zurückgemeldet. Insbesondere eine starke erste Hälfte machte die dürftige Vorbereitung (fast) vergessen.
Das Spiel begann jedoch mit einem Schockmoment, denn in der Anfangsphase hatten die Gäste die erste Chance, als ein Abschluss aus acht Metern am Pfosten landete. Nach einer Viertelstunde kam auch Platten im Spiel an. Der erste Versuch von Güth aus sieben ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Nach 18 Minuten die Führung für den TuS. Görgen mit der Vorlage für Güth, der den Ball 20 Meter vor dem Tor überragend mitnimmt, zum Tor zieht und im letzten Moment an Torwart Junk vorbeispitzelt. In der 24. Minute hätte Güth erhöhen können nachdem Simon den Ball fein durchgesteckt hatte, er scheiterte jedoch an der Schulter des Torwarts. Antwort der Gäste war ein Versuch von Ostermann, den Klein aber aus der Ecke fischte (28.). Wenig später konnte Platten erhöhen. Lichter bedient Güth noch in der eigenen Hälfte, die aufgerückte Hintermannschaft der Gäste kommt nicht hinterher. Güth zieht am Torwart vorbei und schiebt ein (34.). Platten war nun in der besten Phase des Spiels. 38. Minute, bltzsauberer Angriff von Platten über Störtz und Görgen, der 6 Meter von dem Tor quer legt. Güth legt 220 km/h hinter den Ball und jagt ihn über die Latte. In der 42. Minute wieder der Ball von Görgen in die Schnittstelle, dieses Mal Störtz mit freier Bahn Richtung Tor und dem Treffer zum 3;0. Laufeld hatte vor der Pause noch einen Kopfball aufs Tornetz und einen Konter den Melkonjan am Ende unterbinden konnte. Am Spieltand änderte sich nichts mehr.
In der zweiten Hälfte ließ es Platten etwas ruhiger angehen. Lediglich ein Abpraller von Störz war als "Chance" zu verbuchen (51.). Stattdessen ließ man die Gäste immer besser ins Spiel kommen. 62. Minute, Schussversuch von Laufeld an die Latte, Klein schaltet am schnellsten und verwandelt den zweiten Ball zum 3:1. Danach plätscherte das Spiel mit leichten Vorteilen für die Gast-SG weiter vor sich hin. 83. Minute, Rozhko zieht von der Strafraumgrenze nochmal ab, gerade noch gehalten vom Torwart. Die anschließende Ecke bringt Görgen in den Strafraum, am langen Pfosten steht Heckenthaler und verwandelt per Kopf zum 4:1. Der Schlusspunkt war den Gästen vorbehalten. 90. Minute, Freistoß aus dem Halbfeld, Schiffels mit dem ganz langen Bein und spitzelt den Ball aus 6 Metern über Klein hinweg.
Am Ende ein verdienter Sieg für den TuS Platten. In der ersten Hälfte wäre vielleicht auch noch ein Treffer mehr möglich gewesen. Laufeld kam in der zweiten Hälfte besser, aber nicht entscheidend besser ins Spiel. Am kommenden Woche geht es zum Auswärtsspiel bei der SG Ellscheid.