Herrenbergs Ex-Kapitänin Selina Walter – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Auf den Oberliga-Titel folgt nun der große Knall Bei den Frauen des VfL Herrenberg sind nach einem internen Zerwürfnis gleich acht Spielerinnen weg, unter anderem auch Kapitänin Selina Walter und Torjägerin Franka Ziegler.

Es war ein Sommer, wie ihn man in Herrenberg so schnell nicht vergessen wollte. Die Fußballerinnen des VfL hatten sich als Meisterinnen der Oberliga Baden-Württemberg die Krone aufgesetzt und sich den Aufstieg in die Regionalliga Süd erkämpft. Der Schritt in die dritthöchste Spielklasse war mehr als ein Meilenstein; er war ein Versprechen. Nach einem ordentlichen Saisonstart schien das Saisonziel Klassenerhalt realistisch, die Mannschaft bewegte sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten, der Verein schien gut gerüstet für die neue Herausforderung.

Doch hinter den Kulissen begann es wohl zu gären. Anfang November sollte es zu einem internen Zerwürfnis kommen, das nicht nur die Ruhe im Umfeld zerstörte, sondern den Kern der Mannschaft traf. Insgesamt acht Spielerinnen aus der Hinrunde sind inzwischen nicht mehr im Kader – darunter zentrale Figuren wie Kapitänin Selina Walter und Stürmerin Franka Ziegler. Zurück bleibt ein Regionalligist, der plötzlich nicht mehr nur um Punkte, sondern um seine sportliche Identität kämpfen muss. Kapitänin zwischen Schichtdienst und Führungsanspruch

Selina Walter, 25 Jahre alt, Mittelfeldspielerin, seit Sommer 2023 in Herrenberg und seitdem mit 21 Toren eine der prägenden Figuren, blickt auf sportlich erfolgreiche, aber fordernde Monate zurück. Die Hinrunde, sagt sie, sei „ziemlich anspruchsvoll“ gewesen – nicht nur wegen der stärkeren Gegner, sondern wegen ihres Alltags. Durch den Schichtdienst bei der Polizei musste sie Termine jonglieren, Urlaubstage opfern, um bei Training und Spielen dabei sein zu können. Sie wollte, wie sie betont, „unbedingt so oft wie möglich“ auf dem Platz stehen – und sie tat es: viele Tore, einige Vorlagen, oft spielentscheidend. Genau diese Rolle, die einer Führungsspielerin mit Verantwortung in beiden Strafräumen, wollte sie im Team übernehmen – sportlich war ihr das gelungen.

Im Sommer wurde der Oberliga-Titel noch groß gefeiert. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Umso bemerkenswerter ist der Bruch, der schließlich zu ihrem Abschied führt. Sportliche Gründe standen am Ende wohl nicht im Zentrum ihrer Entscheidung. Vielmehr beschreibt Walter eine zunehmende Entfremdung von der Vereinsführung. Sie sei „nicht mehr auf der gleichen Linie wie die Führung“ gewesen, sagt sie, und sie sei jemand, der „für seine Meinung einsteht und Dinge offen anspricht“. Was die Öffentlichkeit mitbekommen habe, sei lediglich „die Spitze des Eisbergs“ gewesen, die eigentlichen Konflikte hätten tiefer gelegen. Für eine Kapitänin, die im Zentrum zwischen Mannschaft und Verantwortlichen vermittelt, ist das eine kaum haltbare Konstellation. Walters Fazit fällt klar aus: Die unterschiedlichen Auffassungen seien irgendwann nicht mehr tragbar gewesen – „vor allem nicht in der Rolle als Kapitän“. Um sich selbst treu zu bleiben und, wie sie es formuliert, „nicht das Gesicht zu verlieren“, habe sie diesen Schritt gehen müssen. Verantwortung für Jüngere – und ein Abschied mit Tränen Besonders schwer fiel der Kapitänin die Entscheidung wegen ihrer Rolle für die jüngeren Spielerinnen. Sie war nicht nur Torschützin, sondern Identifikationsfigur. Als Führungsspielerin und Vorbild, gerade für die Nachwuchskräfte, habe sie sich eine andere Entwicklung erhofft. Acht Spielerinnen der Hinrunde sind inzwischen weg – Namen nennt sie bewusst nicht, die Dimension des Aderlasses steht aber im Raum. Wie es für sie persönlich weitergeht, ist offen. Sportlich ist die 25-Jährige gefragt: Es liegen zahlreiche Anfragen und Angebote vor. Und doch findet sie deutliche Worte zu ihrem aktuellen Gefühlszustand: Sie sei so enttäuscht und verletzt, dass sie „Stand jetzt nicht mal Fußball sehen“ wolle, geschweige denn spielen. Walter spricht von einer Phase der Neuorientierung, von der Frage „Wer bin ich eigentlich ohne den Fußball?“ und „Wer will ich als Mensch sein?“. Fußball war bislang der Mittelpunkt ihres Lebens – wenn dieser von heute auf morgen wegbricht, steckt man das nicht einfach weg. Erst wenn sich irgendwann wieder etwas „richtig anfühlt“, wird sich zeigen, ob sie die Fußballschuhe noch einmal schnürt. Die Sicht von Stürmerin Franka Ziegler Neben Walter verlässt auch die 21-jährige Stürmerin Franka Ziegler den Verein – allerdings mit einer anderen Perspektive: Sie wird ein Auslandssemester in Spanien absolvieren, sich dort fit halten und dann entscheiden, wie es sportlich weitergeht. Acht Tore hat sie seit ihrem Wechsel nach Herrenberg im vergangenen Winter erzielt, in der starken Rückrunde und im Aufstieg sieht sie eine prägende Phase: Sie sei „sportlich als auch menschlich“ gewachsen und für vieles dankbar. Wenn sie die vergangenen Wochen beschreibt, wählt sie das Wort „rasant“ – allerdings nicht im Sinne schnellen Umschaltspiels, sondern einer Eskalation neben dem Platz. Aus ihrer Sicht wurden Themen falsch gehandhabt. Im Mittelpunkt stand nach ihrer Darstellung ein Konflikt zwischen Verein und einer ehemaligen Spielerin, also eine Angelegenheit zwischen einzelnen Personen, von denen manche „gar nichts mehr mit dem Team zu tun“ hatten.

Torjägerin Franka Ziegler – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner