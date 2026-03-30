Auf den neuen Vorstand warten in Beeck Herkulesaufgaben

Wer in den vergangenen Tagen ausführlicher mit Banerjee gesprochen hat, kann nur zu dem Schluss kommen, dass der Mann aus Erkelenz-Tenholt genau weiß, was auf ihn und seine Vorstandskollegen zukommt. Banerjee unterstützt den Verein seit neun Jahren als Sponsor – in kontinuierlich wachsendem Umfang. Zudem ist er mit vielen weiteren Sponsoren bestens vernetzt und kennt die Strukturen sowie die handelnden Personen im Verein sehr gut. All das dürfte ihm zugutekommen – und ebenso Justin Schöngen, der als Geschäftsführer so etwas wie den Finanzminister geben wird.

Finanzielle Herausfoderungen

Auf den neuen Vorstand warten jedenfalls zahlreiche Aufgaben. Zwei davon lassen sich getrost als Herkulesaufgaben bezeichnen. Erstens: Werner Tellers bleibt zwar Beecks Hauptsponsor, die Finanzierung der kommenden Saison ist damit zu großen Teilen gesichert – auch wenn ein strikter Sparkurs nötig sein wird. Offenkundig ist aber, ob Tellers auch ab 2027 im selben Umfang weitermacht oder seine Aufwendungen dann sukzessive zurückfährt. Der neue Vorstand muss den Verein daher unabhängiger von einem einzelnen Großsponsor machen und weitere, kleinere Unterstützer gewinnen.