 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Auf den neuen Vorstand warten in Beeck Herkulesaufgaben

Auf Beecks frischgewählten Vorstand um den neuen Vorsitzenden Tim Banerjee warten gewaltige Aufgaben. Zwei Baustellen stechen für den Verein in der Zukunft heraus. Ein Kommentar.

von Mario Emonds · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Keine einfache Aufgabe für Wegberg-Beeck.
Keine einfache Aufgabe für Wegberg-Beeck. – Foto: Michael Schnieders

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Bislang hatte Tim Banerjee ein nicht sonderlich zeitaufwändiges Vorstandsamt bei einem Fußballverein inne: Er war zweiter Vorsitzender beim C-Ligisten VfR Granterath. Öffentlich in Erscheinung trat er dort eigentlich nur einmal: Als Moderator führte er Ende Juli 2019 durch den Jubiläumsabend, an dem der VfR sein 100-jähriges Bestehen feierte. Als neuer Vorsitzender des ranghöchsten Fußballvereins im Kreis Heinsberg steht der promovierte Jurist nun stärker im Fokus.

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Wer in den vergangenen Tagen ausführlicher mit Banerjee gesprochen hat, kann nur zu dem Schluss kommen, dass der Mann aus Erkelenz-Tenholt genau weiß, was auf ihn und seine Vorstandskollegen zukommt. Banerjee unterstützt den Verein seit neun Jahren als Sponsor – in kontinuierlich wachsendem Umfang. Zudem ist er mit vielen weiteren Sponsoren bestens vernetzt und kennt die Strukturen sowie die handelnden Personen im Verein sehr gut. All das dürfte ihm zugutekommen – und ebenso Justin Schöngen, der als Geschäftsführer so etwas wie den Finanzminister geben wird.

Finanzielle Herausfoderungen

Auf den neuen Vorstand warten jedenfalls zahlreiche Aufgaben. Zwei davon lassen sich getrost als Herkulesaufgaben bezeichnen. Erstens: Werner Tellers bleibt zwar Beecks Hauptsponsor, die Finanzierung der kommenden Saison ist damit zu großen Teilen gesichert – auch wenn ein strikter Sparkurs nötig sein wird. Offenkundig ist aber, ob Tellers auch ab 2027 im selben Umfang weitermacht oder seine Aufwendungen dann sukzessive zurückfährt. Der neue Vorstand muss den Verein daher unabhängiger von einem einzelnen Großsponsor machen und weitere, kleinere Unterstützer gewinnen.

Das zweite große Problem ist der Unterhalt des Stadions, der laut Tellers zuletzt mit satten 230.000 Euro pro Jahr zu Buche schlug. Sollte der neue Vorstand dafür eine Lösung finden, könnte man ihm glatt bescheinigen, die Quadratur des Kreises geschafft zu haben.