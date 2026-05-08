Auf den Fußballplätzen im Kreis Kleve geht es jetzt um alles

Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf (Sonntag, 15 Uhr). Dieses Bezirksliga‑Duell bringt alles mit, was den Saisonendspurt so nervenaufreibend macht: Broekhuysen kämpft um den Aufstieg, Pfalzdorf gegen den Abstieg – beide Teams brauchen Punkte, und zwar dringend. Die Sportfreunde gehen nach dem Sieg über die DJK Twisteden mit spürbarem Rückenwind ins Spiel, während die Alemannia nach Erfolgen gegen Viktoria Goch II und Twisteden ebenfalls Stabilität und Nervenstärke zeigt. Zwei Mannschaften, die wissen, dass ein Ausrutscher jetzt richtig wehtun würde. Ob es ein kontrolliertes Taktikspiel oder ein offener Schlagabtausch wird, entscheiden Trainer und Spieler am Sonntag auf dem Platz. Klar ist: Dieses Duell hat das Potenzial, die Tabelle durchzuschütteln – und die Zuschauer noch ein Stück näher ans Stankett zu ziehen.
VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr (Sonntag, 15 Uhr). In der Kreisliga A Rees/Bocholt steht ein echtes Topspiel an – und alles deutet darauf hin, dass es wieder turbulent wird. Das Hinspiel endete in einem Torfestival, das man fast als Offensiv‑Workshop verkaufen könnte: Emmerich gewann mit 6:4. Beide Teams haben am vergangenen Wochenende erneut gezeigt, dass sie vorne jederzeit gefährlich werden können. Brisant wird das Duell, weil beide zu den Top‑Teams der Liga gehören. Der VfB Rheingold Emmerich (Platz zwei) mischt weiter im Aufstiegsrennen mit und will Spitzenreiter DJK Rhede nicht aus den Augen verlieren. Der TuS Haffen‑Mehr (Platz vier) wiederum hat genug Qualität, um jedem Gegner Probleme zu bereiten. Für die Zuschauer dürfte es also ein Nachmittag werden, der sportlich einiges verspricht. Und mit einer Stadionwurst und einem kühlen Getränk lässt sich das Ganze ohnehin noch besser genießen. Mehr Kreisliga‑Spektakel geht kaum.
BV Sturm Wissel – SV Sevelen (Freitag, 20 Uhr). Im Dünendorf wird die Lage brenzlig: Der BV Sturm Wissel steckt tief im Abstiegskampf der Kreisliga A Kleve/Geldern. Nur ein Punkt aus sechs Spielen und aktuell 22 Zähler haben das Team von Trainer Robin Deckers auf Rang 13 abrutschen lassen. Dieser würde zwar den Klassenerhalt bedeuten, doch der SV Nütterden mit 21 und der SV Issum mit 18 Punkten sind Wissel dicht auf den Fersen. Vier Spiele bleiben, um die Lage zu stabilisieren – und das Duell am Freitagabend bietet die nächste Chance. Der SV Sevelen kämpft nur noch darum, Platz fünf zu halten, bleibt aber offensiv gefährlich. Für Wissel heißt das: volle Konzentration. Für die Fans: ein Abend ohne Langeweile.
SV Issum – SGE Bedburg-Hau II (Sonntag, 15.30 Uhr). Für den SV Issum zählt im Tabellenkeller der Kreisliga A Kleve/Geldern jeder Punkt. Ein Sieg gegen das Schlusslicht ist am Sonntag Pflicht, wenn der Klassenerhalt gelingen soll. Denn das Restprogramm – 1. FC Kleve II, Viktoria Winnekendonk und Siegfried Materborn – könnte nicht schwieriger sein. Die SGE Bedburg‑Hau II hat in den vergangenen Wochen jedoch gezeigt, dass sie keine Partie herschenkt. Einsatz und Kampfgeist stimmen – einzig die Offensive bleibt unbeständig. Sollte dort der Durchbruch gelingen, ist ein Achtungserfolg möglich. Ein Duell mit klarer Ausgangslage, aber genügend Raum für Überraschungen.
SV Grieth - BV DJK Kellen II (Freitag, 19 Uhr). Beide Mannschaften befinden sich in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern ebenso wie vier weitere Teams im Schneckenrennen um den Klassenerhalt. Beide haben jeweils vier Spieltage vor dem Saisonende noch drei Partien zu bestreiten und sind einmal spielfrei. Die Griether stehen mit 22 Punkten derzeit auf den rettenden 13. Tabellenplatz, während die Gäste, die ein „ewiges“ Mitglied der B-Liga sind, drei Zähler mehr auf dem Konto haben. Das Team von BV-Coach Jan Skotnicki, der seine polnischen Landsleute seit vielen Jahren trainiert, könnte im Siegfall einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib machen. Die Griether wollen den Sieg, um in der nächsten Saison in der Kreisliga B zu starten – dann aber als Spielgemeinschaft mit Rheinwacht Erfgen.
SV Issum II - SV Sevelen II (Sonntag, 12.45 Uhr). Auch in der Gruppe zwei der Kreisliga B Kleve/Geldern spitzt sich der Abstiegskampf immer weiter zu, in dem vier Teams involviert sind. Vier Spieltage vor dem Saisonabschluss ist der Aufsteiger aus Issum zum Siegen verdammt – und das ausgerechnet gegen den Lokalrivalen aus Sevelen, der das Hinspiel knapp mit 1:0 gewann. Bei den Issumern stehen aktuell nur neun Punkte zu Buche, was den letzten Tabellenplatz bedeutet. Im Falle einer Niederlage wäre der Abstieg nach nur einem einjährigen Gastspiel so gut wie besiegelt. Die Gäste können dagegen ganz befreit aufspielen, rangieren sie doch im gesicherten Tabellenmittelfeld.