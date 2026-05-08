Auf den Fußballplätzen im Kreis Kleve geht es jetzt um alles

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen Broekhuysen Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf 15:00 PUSH

VfB Rheingold Emmerich - TuS Haffen-Mehr (Sonntag, 15 Uhr). In der Kreisliga A Rees/Bocholt steht ein echtes Topspiel an – und alles deutet darauf hin, dass es wieder turbulent wird. Das Hinspiel endete in einem Torfestival, das man fast als Offensiv‑Workshop verkaufen könnte: Emmerich gewann mit 6:4. Beide Teams haben am vergangenen Wochenende erneut gezeigt, dass sie vorne jederzeit gefährlich werden können. Brisant wird das Duell, weil beide zu den Top‑Teams der Liga gehören. Der VfB Rheingold Emmerich (Platz zwei) mischt weiter im Aufstiegsrennen mit und will Spitzenreiter DJK Rhede nicht aus den Augen verlieren. Der TuS Haffen‑Mehr (Platz vier) wiederum hat genug Qualität, um jedem Gegner Probleme zu bereiten. Für die Zuschauer dürfte es also ein Nachmittag werden, der sportlich einiges verspricht. Und mit einer Stadionwurst und einem kühlen Getränk lässt sich das Ganze ohnehin noch besser genießen. Mehr Kreisliga‑Spektakel geht kaum.