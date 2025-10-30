Auf den FC Neustadt wartet das nächste Kellerduell

Nach dem Abstiegskracher gegen den FC Öhningen-Gaienhofen (0:2) ist vor dem Abstiegskracher gegen den FC Überlingen. Der FC Neustadt ist in der Fußball-Landesliga beim Schlusslicht gefordert.

Den bisherigen Saisonverlauf haben sich der FC Überlingen und der FC Neustadt ganz anders vorgestellt. Letzter gegen Vorletzter heißt es am Samstag (14.30 Uhr) im Stadtwerk-am-See-Stadion in Überlingen. Mit Ausnahme der Spielzeit 2016/17 verbrachte der FC Überlingen die vergangenen 20 Jahre alle in der Landesliga. In der selben Zeit zählte der FC Neustadt in 18 von 20 Jahren zum Inventar der Staffel III der Landesliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.