Auf den ASV Mettmann warten „knackige Gegner“

Zumindest in dieser Deutlichkeit überrascht der 6:0 (2:0)-Erfolg der Mettmanner. Toni Markovic (16., 32.) sorgte für die Pausenführung. Die hätte schon höher ausfallen müssen, weil die Gäste etliche Einschussmöglichkeiten verpassten. Das holten im zweiten Durchgang Adil Azhil (52., 56.), Justin Lüdtke mit einem an Umut Demir verwirkten Foulelfmeter (59.) und Demir selbst (76.) nach. Ein verdienter Sieg, der aus ASV-Sicht schon jetzt „Lust auf mehr“ macht.

Bereits am 24. Juni in die Vorbereitung eingestiegen, legen die Mettmanner aber erst einmal eine achttägige Pause ein. Die ersten Irritationen nach der „Zuordnung“ in die bis hierhin noch ungeliebte Gruppe 1 sind ausgestanden. Spieler und das direkte Umfeld der Mannschaft, sie alle konzentrieren sich auf das anstehende Tagesgeschäft. Das sind neben der Wiederaufnahme der Übungseinheiten am 27. Juli die noch anstehenden (Heim-) Testspiele gegen den Oberligisten VfB 03 Hilden (Mittwoch,30. Juli, 19.30 Uhr) und Landesligaaufsteiger TSV Solingen (Sonntag, 3. August, 15 Uhr). Die Partie beim künftigen Ligarivalen Eller 04 ist abgesagt. Dafür wird am 10. August (15 Uhr) bei Türkgücü Ratingen gespielt.

In der Zwischenzeit veröffentlichte der Verband die Bezirksliga-Spielpläne. Die Mettmanner starten am 17. August (15.30 Uhr) bei Aufsteiger SV Hösel, empfangen eine Woche darauf um 15 Uhr zur Heimpremiere den TV Kalkum-Wittlaer. Bereits am dritten Spieltag (31. August, 15.30 Uhr) steht das Fast-Derby beim zweiten Aufsteiger SC Rhenania Hochdahl im Terminplan. Das übrige Programm des ASV bis zum Abschluss der Hinrunde am 14. Dezember (H=Heimspiel, A=Auswärtsspiel): 7.9. (H) Lohausener SV, 12.9. (A – 20 Uhr) SV Uedesheim, 21.9. (H) TSV Meerbusch II, 28.9. (A) TSV Bayer Dormagen, 5.10. (H) MSV Düsseldorf, 12.10. (A) TSV Eller 04, 19.10. (H) Ratingen 04/19 II, 26.10. (A) DSC 99 Düsseldorf, 2.11. (H) CfR Links Düsseldorf, 9.11. (A) SG Benrath-Hassels, 16.11. (H) VdS 1920 Nievenheim, 30.11. (A) 1.FC Grevenbroich-Süd, 7.12. (H) SpVg. Neuss-Weissenberg und 14.12. (A) Sparta Bilk Düsseldorf.

Da stehen dem letztjährigen Dritten der Gruppe 2 teils knackige Gegner ins Haus. Wenn es auch im Nachhinein nichts mehr bringt: In der „alten“ Gruppe 2 hätten die Kreisstädter mit Sicherheit reelle Aufstiegshoffnungen gehabt. Der 1. FC Wülfrath und Solingen 03 sind aufgestiegen, die starken Essener Klubs wie Haarzopf, TuSEM oder Burgaltendorf wurden ebenfalls „umgruppiert“. Andererseits betont Sebastian Pichura: „Wir stellen uns der Herausforderung mit den neuen, meist unbekannten Gegnern, aber es ist eine schwere Gruppe. Wir haben jetzt fast vier Wochen konsequente Vorbereitung hinter uns. Alle ziehen an einem Strang. Leistung und Einstellung stimmen. Jetzt sollen die Jungs erst mal regenerieren, bevor es am Sonntag weiter geht.“

Allerdings sind nicht alle Kaderspieler aktuell voll belastbar. Kapitän Justus Erkens laboriert an einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Wieder dabei ist hingegen Daniel Rehag, in der Saison 2023/24 einer der (Landesliga-) Aufstiegsgaranten. Der 39-Jährige wurde als Co-Trainer verpflichtet, soll aber bei Bedarf, die erforderliche Fitness vorausgesetzt, als Stand-by-Spieler einspringen. Auch der namhafteste Zugang Ahmet Kizilisik, ein oberliga-erfahrener offensiver Mittelfeldmann (32), muss noch kürzer treten, arbeitet aber nach einem im vergangenen Oktober noch in den Diensten von Rot-Weiß Wülfrath erlittenen Kreuzbandriss akribisch an seinem Comeback.

Dagegen konnten die weiteren Neulinge Tristan Maresch (24 Jahre, Offensivspieler, SSV Bergisch Born), David Darko (19, Abwehrspieler, SSV Germania Wuppertal), Ezequiel Thomas Gomez (25, Offensivspieler, SC Sonnborn), Anas Kaddouri (22, Stürmer, SC 08 Radevormwald) und Ramu Azemi (19, Mittelfeld, Rot-Weiß Wülfrath) ihre fußballerischen Qualitäten bereits beweisen.

Ebenfalls neu beim ASV ist Teammanager Muhammed Curuk, der zuletzt als Sportlicher Leiter bei RW Wülfrath fungierte. Der 24-Jährige gilt in der hiesigen Fußballszene als sehr gut vernetzt, soll für frische Impulse im personellen Bereich und im Marketing sorgen. In Sachen „kickendes Personal“ besteht noch Handlungsbedarf. „Weil wir den Kader auch in der Breite umfassender aufstellen wollen, planen wir in der Innenverteidigung, auf der Sechser-Position und auch in der Offensive noch Ergänzungen. Außerdem ist die Position des Torwarttrainers neu zu besetzen. Martin Schoberth, der in der letzten Spielzeit einen tollen Job machte, verließ uns ja aus privaten Gründen“, erklärt dazu der Sportliche Leiter Imad Omairat.