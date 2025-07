Auf den allerletzten Drücker: Mappes und Sombetzki nach Pfeddersheim

Marco Streker kennt beide Spieler schon sehr gut und lange, hatte er doch auch schon gegen beide gespielt. Zuletzt ist der TSG-Coach als Spielertrainer beim FSV Oppenheim auf seine aktuellen Neuzugänge gestoßen. „Wir haben noch zwei Spieler für den defensiven und offensiven Bereich gesucht“, erläutert Streker. Mappes ist für den offensiven Flügel vorgesehen, vorzugsweise für die linke Seite. „Mein starker Fuß ist zwar rechts“, sagt Mappes, so dass er natürlich auch auf rechts eingeplant werden kann. „Ich bin offensiv flexibel“, bestätigt er. „Sombetzki kann auf vier bis fünf Positionen in der Abwehr und im Mittelfeld eingesetzt werden“, freut sich Streker, dass auch er universell eingesetzt werden kann.

„Wir sind uns schnell einig geworden“, sagt der Pfeddersheimer Trainer Marco Streker zu den Gesprächen mit den Horchheimer Verantwortlichen Sascha Löcher (Trainer) und Benjamin Bürger (Sportlicher Leiter). „Wir freuen uns sehr, dass die Wechsel so schnell und noch auf den letzten Drücker geklappt haben“, betont der 35-Jährige. Das bestätigt auch TSG-Vorsitzender Rolf Emrich und ergänzt: „Wir sind vor allem auch froh, wieder Spieler aus der Wormser Umgebung bekommen zu haben.“ Was auch verstärkt dem Teamgeist zu Gute komme“, ist er fest überzeugt.

Mappes und Sombetzki kennen einige TSG-Mitspieler

„Der Kontakt zur TSG Pfeddersheim ist über unseren Freund Rik Hiemeleers zustande gekommen“, erzählt Mappes. Abwehrspieler Hiemeleers vom Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen, ebenfalls 30 Jahre alt, ist erst kürzlich zu den Turmstädtern gewechselt. Und was hat für Sombetzki und Mappes, die bereits bei Südwest Ludwigshafen Verbandsligaerfahrung gesammelt haben und auch mit Horchheim schon in der Landesliga gespielt haben, noch den Ausschlag für den Wechsel ins Uwe-Becker-Stadion gegeben? „Es ist unsere letzte Chance, nochmal in einer so attraktiven Landesliga zu spielen“, sagt Mappes angesichts bevorstehenden renommierten Gegnern und Derbys.

Was von Vorteil ist: Mappes und Sombetzki kennen mehrere Pfeddersheimer Spieler. Vor allem Abwehrchef Fabian Herchenhan und den flexiblen Mittelfeldspieler Marcell Öhler. Mit Letzerem haben beide schon in der Südwestauswahl zusammengespielt. Mit den Horchheimen verpassten beide in den letzten drei Jahren jeweils den Aufstieg in diese Liga. Zuletzt als Vizemeister in den Relegationsspielen gegen den ASV Fußgönheim, die beide verloren gingen. „Und nach zehn Jahren beim SV Horchheim ist auch ein Tapetenwechsel reizvoll“, betont Mappes und stellt klar: „Wir haben immer gesagt: Wenn wir beide den Verein wechseln, dann nur zusammen.“

„Wenn wir den Verein wechseln, dann zusammen“

„Es tut uns für den SV Horchheim leid, dass wir wechseln“, räumt Mappes ein, „denn wir waren weiter als feste Säulen und Führungsspieler eingeplant.“ Doch der Entschluss steht. Von nun heißt es TSG statt SVH. „Wir sind beide voller Vorfreude – auch auf unser erstes Training.“ Selbst die große Hitze momentan, so Mappes, könne dieses Vergnügen nicht trüben.