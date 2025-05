Auf dem Zahnfleisch Richtung Meisterschaft

Von Beginn an übernahmen die Junglöwinnen die Initiative und wollten von Anfang an für klare Verhältnisse sorgen. Nachdem ein erster Abschluss von Marlene Remus in der vierten Minute noch nicht sein Ziel fand, machte es Paulina Kapsa zwei Minuten später besser. Bei der Ausführung eines Eckballs trat Dauerläuferin Finja Olschok in den Boden und es gab Torabstoß. Diesen fing die hellwache Kapsa umgehend ab und überraschte die Torhüterin der Heimmannschaft mit einem platzierten Abschluss in die kurze Ecke (7. Min.) Nur eine Minute später hatte Lisa Fridrich Pech, das ihr Schuss aus zwölf Metern nicht ins Tor ging, sondern von der Lattenoberkante ins Toraus sprang. Doch nur zwei Minuten später durften die Mädchen des Tabellenführers erneut jubeln. Ehringshausen klärte eine Ecke von der rechten Seite zu kurz, direkt in die Füße von Defensivspezialistin Stella Doncev, die nicht lange fackelte, abzog und zum 2:0 für die Junglöwinnen traf (10. Min.). Und das Doncev nicht nur "Defensiv" kann stellte sie dann in der 17. Minute unter Beweis und traf, nach Zuspiel von Remus, erneut und schnürte mit Ihrem zweiten Treffer an diesem Tag einen Doppelpack. Nach diesem Treffer zum 3:0 für die Mannschaft aus der Fuldastadt konnte dann Celina Neumann ihr Debut für die Junglöwinnen feiern. Viel zu lange vom unlängst zurückgetretenen Trainer Shabahzi ignoriert, ersetzte sie ab Minute 18 Magdalena Daun, die sich eine kurze Verschnaufpause verdient hatte. Die Löwinnen nahmen nun etwas Tempo aus der Partie und versuchten den Ball durch die eigenen Reihen laufen zu lassen, um dann mit plötzlichen Tempoverschärfungen wieder torgefährlich werden zu können. Eine Ballstafette brachte in der 26. Minute Marlene Remus in Position, deren Schuss allerdings von der Torhüterin der Heimmannschaft pariert werden konnte. Allerdings konnte die Torhüterin den Ball nicht festhalten und so war die erneut aufmerksame Kapsa zur Stelle und staubte zum 4:0 für den KSV. Aber die immer torhungrige Angreiferin des KSV hatte damit noch nicht genug. Nur zwei Minuten später, von Stella Doncev bedient, erzielte die treffsicherste Spielerin der Liga mit einem strammen und gut platzierten Flachschuss ihren dritten Treffer des Tages zum 5:0 aus Sicht der Fuldastädterinnen (28. Min).

In Halbzeit zwei verflachte die Partie etwas und der KSV ließ die Mädchen aus Ehrigshausen etwas besser ins Spiel kommen und die wussten teilweise durch ansehnliche Kombinationen zu gefallen, ohne allerdings das von Nuala Ortmann gehütete KSV-Tor wirklich in Gefahr zu bringen. Lorenta Zeqiri organisierte ihre Abwehr einwandfrei und fehlerlos und schaltete sich das ein- oder andere Mal selbst mit in die KSV-Offensive ein. Die KSV-Mädels waren immer wieder bemüht Debütantin Celina Neumann in Szene zu setzen, was auch mehrmals gelang. Allerdings gelang es ihr nicht, trotz einiger guter Möglichkeiten, sich mit einem eigenen Treffer für ihre engagierte und durchaus überzeugende Leistung zu belohnen. Und so zeigte in der letzten Minute der Partie erneut die kaltschnäuzige Kapsa wie das mit dem Toreschießen funktioniert. Lorenta Zeqiri traf mit ihrem Schuss aus 16 Metern nur den verlängerten Rücke einer Verteidigerin, Kapsa schaltete mal wieder am schnellsten und schob in der 70. Minute zum Endstand ein.

Am 24.05.25 um 11 Uhr steht dann das letzte Spiel der Saison auf dem heimischen Kunstrasen an den Giesewiesen an. Zu Gast ist die Mannschaft aus Allendorf/Eder, die im Hinspiel deutlich geschlagen werden konnte. Mit einem Sieg können die Mädchen eine organisatorisch schwierige Saison zu einem guten Ende bringen und sich zum Gruppenligameister krönen. Die Mädchen erhoffen sich reichlich Unterstützung und würden sich über viele Zuschauer sehr freuen.