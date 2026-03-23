Auf dem Weg zur Legende: Kapitän Maximilian Göbhardt bleibt Quecke

Der Sport-Club Eltersdorf kann einer Medieninformation zufolge auch in der kommenden Saison auf einen wichtigen Baustein bauen: Maximilian Göbhardt hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in der kommenden Saison in seine neunte Spielzeit an der Langenaustraße. Der Mittelfeldspieler trägt seit der Saison 2022/23 die Kapitänsbinde und hat sich zu einer Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft entwickelt - und zu einer Identifikationsfigur für die Quecken. Er ist auf dem Weg zu einer Legende beim mittelfränkischen Verein.
"Max ist für uns ein wichtiger Bestandteil. Sowohl auf dem Platz als auch darüber hinaus. Er geht immer voran", lässt sich Trainer Bernd Eigner in am Montagabend versendeter Pressemitteilung zitieren. „Er ist mein verlängerter Arm und in dieser Saison als Kapitän nochmal ein Stück mehr gereift. Das macht ihn für uns so wichtig.“
Maximilian Göbhardt selbst unterstreicht seine enge Verbundenheit zum Verein: „Dass ich mich hier pudelwohl fühle, ist, denke ich, kein Geheimnis, wenn ich jetzt schon so lange hier bin. Es macht einfach Spaß mit allen hier. Die letzte Saison hat mir nochmal gezeigt, dass wir noch einen Auftrag haben, und dafür werde ich und die Mannschaft alles reinhauen.“
Der 33-Jährige ist seit der Saison 2017/18 Teil der Quecken-Familie und prägte die Entwicklung des Teams, wie es heißt, maßgeblich mit. Ein Highlight war dabei die Saison 2021/22, in der Göbhardt mit dem SC Eltersdorf in der Regionalliga Bayern auflief und auch an der Bayernliga-Meisterschaft bzw. dem Aufstieg eine Spielzeit zuvor maßgeblich beteiligt war.
"Mit der Verlängerung unseres Kapitäns stellen wir eine zentrale Personalie für die kommende Spielzeit frühzeitig auf stabile Beine", unterstreicht Manager Joachim Uhsemann die Wichtigkeit der Personalie.