Auf dem Weg zur Legende: Kapitän Maximilian Göbhardt bleibt Quecke Der Spielführer beim dem SC Eltersdorf eine weitere Saison treu von PM/wh · Heute, 19:58 Uhr · 0 Leser

Der Ur-Quecke bei der Unterschrift. – Foto: SC Eltersdorf

Der Sport-Club Eltersdorf kann einer Medieninformation zufolge auch in der kommenden Saison auf einen wichtigen Baustein bauen: Maximilian Göbhardt hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in der kommenden Saison in seine neunte Spielzeit an der Langenaustraße. Der Mittelfeldspieler trägt seit der Saison 2022/23 die Kapitänsbinde und hat sich zu einer Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft entwickelt - und zu einer Identifikationsfigur für die Quecken. Er ist auf dem Weg zu einer Legende beim mittelfränkischen Verein.

"Max ist für uns ein wichtiger Bestandteil. Sowohl auf dem Platz als auch darüber hinaus. Er geht immer voran", lässt sich Trainer Bernd Eigner in am Montagabend versendeter Pressemitteilung zitieren. „Er ist mein verlängerter Arm und in dieser Saison als Kapitän nochmal ein Stück mehr gereift. Das macht ihn für uns so wichtig.“



Maximilian Göbhardt selbst unterstreicht seine enge Verbundenheit zum Verein: „Dass ich mich hier pudelwohl fühle, ist, denke ich, kein Geheimnis, wenn ich jetzt schon so lange hier bin. Es macht einfach Spaß mit allen hier. Die letzte Saison hat mir nochmal gezeigt, dass wir noch einen Auftrag haben, und dafür werde ich und die Mannschaft alles reinhauen.“