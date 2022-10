Auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft: SV Miesbach gewinnt gegen Lenggrieser SC 3:1-Heimerfolg

Der SV Miesbach ist nach dem 3:1-Heimsieg gegen den Lenggrieser SC ganz klar auf Kurs Herbstmeisterschaft in der Kreisliga 1.

Miesbach – Der SV Miesbach ist in der Kreisliga 1 auf dem besten Weg zur Herbstmeisterschaft. Beim Spitzenspiel gegen den Lenggrieser SC setzten sich die Kreisstädter verdient mit 3:1 durch und können am letzten Spieltag nur noch vom starken Aufsteiger Hausham von der Tabellenspitze verdrängt werden. Den Miesbachern reicht beim Match in Bad Tölz, das noch auf Samstag vorverlegt wird, allerdings ein Punkt, um auf dem ersten Platz zu überwintern und sechs Punkte in die Aufstiegsrunde mitzunehmen.

„Es war das erwartete Top-Spiel von beiden Seiten. Die Mannschaft hat durch die Bank gezeigt, dass wir unbedingt gewinnen wollten. Der Sieg war verdient, weil wir die bessere Mannschaft waren, mehr investiert haben und die besseren Chancen hatten. Das hat Lenggries auch anerkannt“, berichtete SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Das obligatorische Abtasten schenkten sich beide Teams, sodass sich die Torhüter schon in den ersten Minuten strecken mussten. Das 1:0 fiel bereits nach zehn Minuten. Nach einem weiten Einwurf von Marinus Veit setzte sich Josef Sontheim auf dem Flügel stark durch und legte quer für Florian Stoib, der zur Miesbacher Führung einschob. Wenige Minuten später glich Lenggries aus. Nach einem Pass in die Tiefe traf Florian Freiberger unhaltbar ins lange Eck.

Eingewechselter Jansen rettet stark

Dann waren wieder die Miesbacher an der Reihe. Sontheim tankte sich erneut durch, setzte Stoib in Szene, der umspielte seinen Gegenspieler und traf zum 2:1. Nach einem gehaltenen Weitschuss von Fernando Pindado ging es in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang scheiterte Ridvan Ulu am Pfosten, und ein Kopfball des LSC schrammte knapp am Gestänge vorbei. Für die Vorentscheidung sorgte Markus Weinbacher, der als Joker nur vier Minuten nach seiner Einwechslung einen Freistoß von Tobias Veit zum 3:1-Endstand in die Maschen köpfte. Niels Jansen, der für den verletzten Tobias Magritsch aufs Feld gekommen war, rettete noch einmal stark, dann war der Sieg in trockenen Tüchern.

Überragender Mann bei den Miesbachern war Stoib. „Aber auch Sontheim und Tobias Veit haben ein ganz starkes Spiel gemacht“, lobte Grünwald seine Schützlinge. ts

SV Miesbach – Lenggrieser SC 3:1 (2:1)

SVM: T. Magritsch (74. Jansen) - Städter, Matschiner, Ma. Veit - To. Veit, Pötzinger, Stoib (72. Bischof), Mündl (78. Bauer), Pindado (77. Weinbacher) - Voit (37. R. Ulu), Sontheim.

Tore: 1:0 Stoib (10.), 1:1 Freiberger (14.), 2:1 Stoib (19.), 3:1 Weinbacher (81.).

Gelbe Karte: Matschiner - keine.

Schiedsrichter: Ronny Schmidt.

Zuschauer: 200.