Auf dem Weg zu neuen Ufern

Der neue Trainer des SC Altenkessel – Foto: Ackermann

Der Landesligist SC Altenkessel will in den nächsten Jahren mit einem neuen Gesicht auftreten. Die Fragen, was sich ändern soll und wie der Umbruch eingeleitet wird, beantwortete Johannes Schmidt, der neue Vorsitzende des SCA.

Der Vorstand hat sich radikal verjüngt, mein Onkel und langjähriger 1. Vorsitzende „Kricker“ Schmidt hat sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Ein großer Fokus liegt nun auf unserer hervorragenden Jugendarbeit. Der Jugend eine Chance geben, das ist die neue DNA des Vereins. Dazu zählt auch das Vertrauen in den neuen Trainer unserer ersten Mannschaft.

Nach einigen bescheidenen Jahren zuletzt, wie soll es sportlich bergauf gehen?

Unsere Neuzugänge sind alle sehr jung. Wir geben ihnen die Chance, sich in der Landesliga zu beweisen. Der zusammengestellte Kader hat definitiv die Qualität, sich im Mittelfeld der Liga festzuspielen.

Sind in der Winterpause eventuelle Verstärkungen geplant?

Im Winter ist es immer schwierig. Aber sollte sich etwas ergeben, sind wir gewillt, nachzulegen. Verstärkungen, gerade in der Offensive täten uns verdammt gut.

Über Jahre sicherten Spieler aus Frankreich das sportliche Überleben. Gibt es auch Kontakte zu deutschen Spielern?

Wir sind sehr dankbar für die langjährige Treue der Spieler, aber unsere Zukunft liegt darin, junge Talente zu fördern. Die alten Hasen sollen sie ranführen. Kontakte hatten wir in der Sommerpause sehr viele. Leider hat es nicht bei allen geklappt. Wir haben ein tolles Konzept entwickelt. Darauf bauen wir.

Jean-Paul Wundrack hat den Verein vor dem Aus bewahrt. Warum wurde er freigestellt?

Der Verein brauchte einen Neustart, diesen Prozess haben wir nun eingeleitet. J. P. ist ein hervorragender Trainer, ich habe selbst unter seiner Regie gespielt. Allerdings wäre er für die Neuausrichtung die falsche Wahl gewesen.

Mit Yannick Laqua wurde ein sehr junger Trainer verpflichtet, der vor seiner ersten Aufgabe als Aktiventrainer steht. Ist das nicht ein Risiko?

Klar, das ist ein enormes Risiko, aber Yannick hat unser volles Vertrauen. Er hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Bei uns bekommt er die Chance, sich ohne Druck auf einem guten Niveau zu entwickeln. So wie unsere jungen Spieler auch.

Herr Schmidt, viel Glück in der laufenden Saison und alles Gute für den SCA.