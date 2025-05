Auf dem Traktor zum Derby-Sieg

Nun folgte am Freitag auch noch ein 3:2 (0:1)-Erfolg beim Lokalrivalen SV Kirkel, den Felix Bach mit seinem späten Treffer in der 89. Minute perfekt machte. Die Zuschauer vor Ort rieben sich dabei etwas verwundert die Augen darüber, dass die Limbacher auf einem Traktor den kurzen Weg aus Limbach angetreten waren. "Da unsere Meisterschaft bereits feststand, waren wir in der glücklichen Lage, uns für das Derby etwas Besonderes einfallen zu lassen. Es war schon eine ganz lustige Nummer", meinte Schmitt auf Nachfrage von FuPa. Auf dem Spielfeld habe man gemerkt, dass es ein echtes Derby sei. "Wir haben den Sieg zwar erst spät klargemacht, aber insgesamt nicht unverdient gewonnen. Irgendwo haben wir uns dieses Quäntchen Glück auch erarbeitet. Aber natürlich war es insgesamt ein richtig enges Spiel gewesen", ergänzt der Limbacher Meistertrainer. Nach dem Schlusspfiff ging es dann wieder auf dem Traktor nach Limbach zurück, wo der Derby-Sieg im und am Sportheim ausgiebig gefeiert worden sei. Ein Derby-Sieg sei stets etwas Besonderes. Von daher habe man sich dann auch Meister-T-Shirts angezogen. Man habe aber auch vor der Rückfahrt nach Limbach gemeinsam mit den Kirkelern gefeiert. "Die Kirkeler hatten vor Ort auch einiges auf die Beine gestellt, so dass dies ein rundum gelungener Freitagabend war", freut sich Schmitt - dessen Mannschaft die mehr als verdiente Meisterschaft auch noch vergolden kann: Denn wenn am kommenden Sonntag, 25. Mai, um 15 Uhr auch noch das schwere Auswärtsspiel bei den SF Walsheim nicht verloren wird, hätte es die Palatia geschafft, die gesamte Saison nicht ein einziges Mal zu verlieren.