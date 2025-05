Auf dem Sprung in die Regionalliga: Wiegert verlässt Gilching zum Saisonende

Das war ein kurzes Gastspiel: Fußballer Benedikt Wiegert verlässt den TSV Gilching-Argelsried nach nur einem halben Jahr wieder und kehrt zum FC Pipinsried zurück. „Ich muss seit März nicht mehr in der Schicht arbeiten und bin jetzt wieder flexibler“, erklärt der 23-Jährige. Er war bereits im Winter schweren Herzens vom Dorfverein weggegangen, doch aufgrund fehlender Trainingszeiten war der Offensivspieler beim Bayernligisten in der Hinrunde kaum noch zum Zug gekommen.

Nun könnte er sogar in die Regionalliga wechseln, denn der FCP hat als Tabellenzweiter hinter dem nicht aufstiegsberechtigten TSV 1860 München II zwei Spieltage vor dem Ende beste Chancen, den Sprung zurück in die Viertklassigkeit zu schaffen. „Das wäre natürlich ein Traum“, sagt Wiegert. Er wäre deshalb auch zu gerne beim vermutlich letzten Heimspiel der Pipinsrieder in dieser Saison als Zuschauer mit dabei, wenn diese am 17. Mai den TSV Kottern erwarten. Zeitgleich bekommen es die Gilchinger jedoch bei ihrem letzten Saisonauftritt zu Hause mit dem ASV Habach zu tun. Auch wenn der Bezirksligist mittlerweile gerettet ist, will sich Wiegert gut verabschieden. „Da geht meine Mannschaft natürlich vor“, stellt er klar.

Der 23-Jährige hat sich laut eigenen Angaben an der Talhofstraße sehr wohl gefühlt. „Ich bin dort sehr gut aufgenommen worden und habe es auch sehr genossen, mit meiner Freundin (Lea Jansen, Spielerin in Gilching, Anm.d.Red.) gemeinsam ins Training zu fahren“, sagt Wiegert. Sportlich sind die sechs Monate beim TSV aus seiner Sicht nicht komplett wunschgemäß gelaufen. „Ich hätte gerne noch mehr Tore geschossen“, gibt er zu. Dennoch hatte er mit vier Treffern und drei Vorlagen entscheidenden Anteil am Gilchinger Klassenerhalt in der Bezirksliga Süd.