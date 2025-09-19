„Auf dem Platz vorangehen“ - Abwehrchef Cavadias will in Heimstetten die jungen Spieler unterstützen

Er habe den Anspruch, „auf dem Platz voranzugehen“, sagt Fabian Cavadias vom Bayernligisten SV Heim㈠stetten. Zudem wolle er „unsere jungen Spieler unterstützen“ sowie auf und neben dem Feld „viel Verantwortung übernehmen“.

Derlei Sätze mögen auf Anhieb erstaunen, schließlich ist der Verteidiger, dessen SVH an diesem Samstag um 14 Uhr beim FC Deisenhofen antritt, selbst gerade mal 24 Jahre alt. Doch zum einen geht Cavadias damit in einem extrem jungen Kader fast schon als Routinier durch. Zum anderen hat kaum ein Mitspieler bei Heimstetten in seiner Fußballkarriere so viel erlebt wie er. So schaffte das SVH-Eigengewächs beim FC Ingolstadt den Sprung in die 2. Bundesliga, ehe ihn Verletzungen ausbremsten, er das Profidasein abhakte und zum Heimatclub zurückkehrte.

Dort ist Fabian Cavadias nicht nur Abwehrchef, sondern soll laut seinem Trainerteam auch Führungsaufgaben übernehmen. Dies gilt umso mehr nach den schweren Verletzungen von Severin Müller und Daniel Steimel, die beide monatelang ausfallen. Von Letzterem hat Cavadias als Vizekapitän nun also die Binde übernommen, die er beim jüngsten 4:1 gegen Türkgücü München erstmals von Beginn am Arm trug.

„Aber großartig geändert hat sich meine Rolle dadurch nicht“, sagt Cava, wie er im Team genannt wird. Er habe als junger Spieler im Profibereich erlebt, wie es ist, wenn man vergeblich auf mehr Unterstützung von erfahrenen Teamkameraden hoffe. „Auch deshalb versuche ich, gerade unseren jungen Spielern zu helfen, wo’s nur geht.“

Wobei Cavadias seine Kollegen – anders als noch zu Saisonbeginn – derzeit wohl kaum aufbauen muss. Denn nach einem durchwachsenen Start ist der SVH ins Rollen gekommen und hat zuletzt drei Siege am Stück geholt. „Wir hatten einen riesigen Umbruch vor der Saison. Deshalb war klar, dass wir Zeit brauchen“, sagt Cavadias. Daher sei er auch nicht nervös geworden, als man in den ersten sieben Spielen sieglos blieb. Ebenso wolle er sich von den jüngsten Erfolgen aber nicht blenden lassen, betont er. „Auch in diesen Spielen hatten wir schwache Phasen. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.“

Unabhängig davon peilen Cavadias & Co. am Samstag den vierten Sieg in Serie an – obschon der Abwehrchef vor dem Gegner warnt. „Deisenhofen ist ein etabliertes Bayernligateam mit viel Qualität.“ Selbiges treffe aber auch auf sein Team zu, fügt Cavadias hinzu: „Wir haben schon den Anspruch, dass wir bestimmen wollen, in welche Richtung das Spiel läuft.“

Personell muss der SVH auf Müller und Steimel sowie Torwart Moritz Knauf und David Leitl verzichten. Jedoch ist auch der Gegner von Verletzungen geplagt. So fehlen bei Deisenhofen unter anderem Jakob Lippmann, Björn Jost und Stephan Kopp. (ps)

Voraussichtliche Aufstellung: Scherger, Cavadias, Günzel, Kehl, Ezeala, Vochatzer, Polat, Arslan, H-Wold, Riglewski, Girtler.