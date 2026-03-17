„Auf dem Platz eine Waffe“: Tormaschine Saponaro lässt Aschheim von der Landesliga träumen

Antonio Saponaro durchlief die gesamte Jugend beim AC Mantova. – Foto: Sven Leifer

Denn der Mittelstürmer trifft nicht nur aktuell nach Belieben. Bereits in seiner letzten Saison bei Fortuna Unterhaching traf er sagenhafte 41 Mal den gegnerischen Kasten. Dabei entspricht er äußerlich nicht gerade dem typischen Bild eines Strafraumstürmers. „Mit seinen 170 cm ist er kein klassischer Mittelstürmer wie ein Luca Toni“, sagt Contento gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. „Aber unser Toni ist dafür mit dem Kopf viel torgefährlicher.“

Aschheim – „Wenn er seine Tore macht, weiß ich, dass er einen Teller Pasta zu Mittag gegessen hat“, sagt Vincenzo Contento und lacht. Gemeint ist damit der ERDINGER Toptorschütze Antonio Saponaro . Und wenn man einen Blick auf die Trefferquote des 32-Jährigen wirft, scheint der Pasta-Teller regelmäßig gut gefüllt zu sein.

„Filippo Inzaghi der Bezirksliga“ kam aus Italien nach Deutschland und landete erst spät in Aschheim

Saponaro selbst sieht sich eher in der Tradition anderer italienischer Torjäger: „Antonio di Natale oder Filippo Inzaghi.“ Mit 18 Treffern in 19 Spielen in der Bezirksliga führt er aktuell die Torjägerliste an. Gewonnen hat er die 15 Kästen ERDINGER aber noch nie. „Ich war mehrmals schon Zweiter oder Dritter.“ Sein Erfolgsgeheimnis? „Alkohol und Spaß“, scherzt Saponaro. „Spaß beiseite: Man braucht eine Mannschaft im Rücken, die es einem ermöglicht, so viele Chancen zu haben.“

Dass der 32-Jährige jemals für den FC Aschheim auflaufen würde, war lange nicht absehbar. Mit acht Jahren zog Saponaro mit seiner Familie nach Italien und landete in der Jugend des AC Mantova. „Ich hatte das Glück, in einem Profiverein aufzuwachsen.“ Sein erstes Jahr im Herrenbereich vergleicht er vom Niveau her mit der Landes- oder Bayernliga in Deutschland. Danach folgten mehrere Jahre in italienischen Amateurvereinen, ehe er mit 23 wieder nach Deutschland zurückkehrte.

In München angekommen, ging es zunächst zur DJK Fasangarten. „Ich musste erstmal in der Stadt ankommen.“ Was ihm sofort auffiel: die Infrastruktur im deutschen Amateurfußball. „Fast jeder Verein hat einen Kunstrasenplatz oder neue Duschen“, sagt er schmunzelnd. Es folgte der Wechsel zu Fortuna Unterhaching, wo Saponaro drei Jahre spielte und bereits in der Saison 2018/19 mit 32 Treffern auf sich aufmerksam machte.

Saponaro schoss 41 Tore für Fortuna Unterhaching – Aschheim meldet sich

Zwei Jahre zog es ihn zum SK Srbija. „Ich war sehr neugierig, bei diesem Verein zu spielen.“ Mit den Serben gelang ihm auch der Aufstieg in die Bezirksliga. Im selben Jahr wurde Saponaro Vater, was ihn wieder nach Unterhaching verschlug. „Das war weniger Aufwand für mich.“ Nach einer weiteren Saison – und erneut beeindruckenden 41 Toren – klopfte schließlich der FC Aschheim an. Hier fühlte der Stürmer sich von Anfang an wohl.

„Ich als Trainer bin auch sehr froh, ihn trainieren zu dürfen“, sagt Contento. „Er ist auf dem Platz eine Waffe.“ Doch auch neben dem Rasen spielt Saponaro eine wichtige Rolle: In der Kabine gilt er als Führungsspieler. In dieser Saison hat der Torjäger seinen persönlichen Bestwert von 18 Toren aus der Vorsaison bereits egalisiert. Eine Marke möchte er sich aber nicht setzen. „Ich bin sehr abergläubisch“, verrät Saponaro. „Aber den Rekord von letztem Jahr nicht zu knacken, wäre schon eine Enttäuschung.“ Ein Treffer fehlt ihm noch für einen neuen Bestwert.

„Es ist für mich die Zeit, wo ich wieder Kind sein kann.“

Antonio Saponaro über den Fußball

Viel wichtiger ist ihm aber der Erfolg der Mannschaft. Und der stimmt derzeit beim FC Aschheim. Als Tabellenzweiter liegt das Team nur vier Punkte hinter dem Spitzenreiter und mischt damit voll im Aufstiegsrennen mit. „Wir sind durch unser Durchschnittsalter eine sehr reife Mannschaft“, so Saponaro. Auch der Kader fällt einem direkt ins Auge. Mit Ex-Profis wie Mehmet Ekici und Diego Contento trägt der Klub prominente Namen in seinen Reihen. „Solche Neuzugänge tun der Mannschaft einfach gut“, betont Saponaro. „Für mich ist es eine Ehre, mit solchen Spielern den Platz zu teilen.“

Als Geschäftsführer von Opto Engineering hat der 32-Jährige alle Hände voll zu tun. Wenn er gerade nicht auf Dienstreise sein muss, ist er aber immer für seine Mannschaft da. „Ich richte mich nur nach dem Kalender von Aschheim“, scherzt Saponaro. Denn für „Toni“ zählt vorwiegend eins: Leidenschaft. „Für mich ist Fußball kein Aufwand, sondern Spaß“, erklärt er. „Es ist für mich die Zeit, wo ich wieder Kind sein kann.“