Auf dem Platz 1:2, am grünen Tisch 5:0

– Foto: Marcel Eichholz

Ein Ergebnis, zwei völlig unterschiedliche Geschichten: Sportlich hatte der TSV Gutheil Lütjenwestedt am vierten Spieltag der Kreisliga Westküste West gegen die SG Oldenswort/Witzwort mit 1:2 das Nachsehen. Zwei Tage später stand dennoch ein 5:0 für die Gastgeber zu Buche. Die Begegnung wurde nachträglich per Verwaltungsentscheid zugunsten Lütjenwestedts gewertet.

Das Gegenteil war der Fall. Oldenswort/Witzwort wählte einen tiefen Ansatz, verteidigte kompakt und suchte nach Ballgewinnen schnell den langen Ball. Lütjenwestedt hatte zwar viel Ballbesitz, wusste damit aber wenig anzufangen.

Für Ihfe änderte diese Entscheidung allerdings nichts an seiner Bewertung der 90 Minuten. „Wir haben am Wochenende unser Heimspiel verloren“, stellte der TSV-Coach unmissverständlich klar. Gerade nach dem 2:1-Erfolg beim BSC Brunsbüttel hatte er gehofft, dass seine Mannschaft den positiven Trend fortsetzen und zu Hause offensiver auftreten würde.

„Wir machen unfassbar viele Fehler“, haderte Ihfe. Sein Urteil fiel ungewöhnlich deutlich aus: Seit der Meisterschaft in der A-Klasse sei dies „das schlechteste Kreisliga-Spiel meiner Mannschaft“ gewesen.

Die Gäste nutzten die Unsicherheiten. In der achten Minute unterlief Marek Juan Wichelmann ein Eigentor zum 0:1. Lütjenwestedt brauchte lange, um eine Antwort zu finden, ehe Jannik Noah Rosenberg in der 36. Minute zum 1:1 ausglich. Doch noch vor der Pause schlug Oldenswort/Witzwort erneut zu: Maurice Reiners traf in der 45. Minute zum 2:1. Diese Torfolge ist trotz der späteren Spielwertung weiterhin dokumentiert.

Nach dem Seitenwechsel fand Lütjenwestedt kaum Mittel, die kompakte Defensive der Gäste ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Ihfe beklagte, dass sein Team praktisch keine klaren Torchancen mehr herausspielte. Ausgerechnet nach dem starken Auftritt in Brunsbüttel zeigte der TSV damit wieder ein völlig anderes Gesicht.

„Leider schwanken unsere Leistungen extrem“, konstatierte der Trainer. Genau diese Ausschläge gelte es nun abzustellen.

Verwaltungsentscheid sorgt nach dem Spiel für Ärger

Am Montagmorgen nahm die Partie dann eine völlig neue Wendung. Lütjenwestedt erhielt die Nachricht, dass das Spiel mit 5:0 für den TSV gewertet wird. Ihfe wollte die Hintergründe nicht weiter kommentieren. Für ihn änderte die nachträgliche Entscheidung ohnehin nichts am sportlichen Fazit: „Das ändert auch nichts daran, dass mich das Auftreten meiner Mannschaft extrem verärgert hat.“

Auf der anderen Seite herrscht erheblicher Unmut. Im Mittelpunkt steht Christian Herpel, den Oldenswort/Witzwort aufgrund der angespannten Personallage für die Begegnung reaktiviert hatte.

Diercks schildert, dass Herpel in der Spielberechtigungsliste vorhanden gewesen sei. Als er den Spieler vor der Partie auf den elektronischen Spielbericht gezogen habe, sei dort jedoch kein Foto mehr angezeigt worden. Nach eigener Aussage sprach der SG-Trainer das Problem noch vor dem Anpfiff beim Schiedsrichterassistenten an.

Eine weitere Nachfrage habe es nach Darstellung des Trainers nicht gegeben, die Partie sei anschließend regulär ausgetragen worden. Erst später habe Diercks erfahren, dass im offiziellen Spielbericht lediglich zehn Oldensworter Spieler aufgeführt waren.

Am Montagmorgen folgte schließlich die Mitteilung über eine Ordnungswidrigkeit: Der betreffende Spieler sei nicht entsprechend ausgewiesen gewesen. Die Folge waren die nachträgliche 0:5-Wertung aus Sicht der SG sowie der Verlust der auf dem Platz gewonnenen Punkte.

Diercks kann das Vorgehen nicht nachvollziehen. Besonders verärgert ihn, dass er nach eigener Darstellung bereits vor dem Spiel auf die Auffälligkeit hingewiesen und später noch einmal versucht habe, den Sachverhalt aufzuklären. Der Trainer kündigte an, dass sich Oldenswort/Witzwort mit dem Vorgang weiter beschäftigen und eine Stellungnahme verfassen werde.

Damit steht nach einem ohnehin bemerkenswerten Spiel vorerst ein kurioses Resultat: Oldenswort/Witzwort jubelte auf dem Platz über einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg, während Lütjenwestedt zwei Tage später die drei Punkte zugesprochen bekam.

Für Ihfe dürften sie sich dennoch kaum wie ein Sieg anfühlen. Sein eigentliches Problem sieht er nicht in der Tabelle, sondern auf dem Platz. Nach einem überzeugenden 2:1 in Brunsbüttel und dem schwachen Auftritt gegen Oldenswort/Witzwort fordert der Coach vor allem eines von seiner Mannschaft: endlich mehr Konstanz.

TSV Gutheil Lütjenwestedt – SG Oldenswort/Witzwort 5:0 (Verwaltungsentscheid)

Auf dem Platz: 1:2

TSV Gutheil Lütjenwestedt: Niels Ole Rimkus-Dall, Pjotr Nottelmann, Tim Eichert (70. Max Fielitz), Janis Willmann, Marek Juan Wichelmann (45. Leve Rohwer), Eric Weyand, Nils Hansen, Mika Rühmann (85. Paul Adrian Koppelmann), Jannik Noah Rosenberg, Janek Böge (85. Timo Pietryga), Cedric Hube - Trainer: Timo Ihfe

SG Oldenswort / Witzwort: Lennox-Lewis Pohlmann, Jannek Frahm, Moritz Arthur Niehus, Martin Heeckt (89. Luke Thiessen), Finn Arrien Pohns, Lasse Schröder, Tim Dobbertin, Maurice Reiners, Pierre Andre Benter, Nico Krause - Trainer: Stefan Diercks

Hinweis: Christian Herpel kam nach Angaben von Diercks zum Einsatz, ist im offiziellen Spielsteno jedoch nicht aufgeführt.

Tore auf dem Platz: 0:1 Marek Juan Wichelmann (8. Eigentor), 1:1 Jannik Noah Rosenberg (36.), 1:2 Maurice Reiners (45.)

Wertung: 5:0 für den TSV Gutheil Lütjenwestedt per Verwaltungsentscheid.