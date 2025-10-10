Auf dem Papier ein Kellerduell der Regionalliga

Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Lediglich unter der Woche fehlte ein Quintett, das mit der Schule auf Klassenfahrt war. Demzufolge konnte Kampmann nur mit 17 Spielern das Training bestreiten. Zum Wochenende stehen die Akteure dem Coach dann aber auch wieder zur Verfügung. Auch Keeper Florian Blaschke kehrte ins Mannschaftstraining zurück und konnte in der Spielpause erstmals nach überstandener Verletzung wieder in Freundschaftsspielen eingesetzt werden. „Wir sind glücklich, dass Florian zurück ist, auch wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber erst einmal bleibt auch Ajdin Pasic unser Stammkeeper, er hat seine Sache zum Saisonstart gut gemacht“, sagt Kampmann.