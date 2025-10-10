 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ratingens C-Junioren müssen dringend gewinnen.
Ratingens C-Junioren müssen dringend gewinnen. – Foto: Markus Becker

Auf dem Papier ein Kellerduell der Regionalliga

Die C-Junioren von Ratingen 04/19 fahren in der Regionalliga als Vorletzter der Tabelle zum Schlusslicht nach Hordel. Das Klassement ist allerdings leicht verzerrt. Trainer Daniel Kampmann schöpft Hoffnung aus guten Testspielen.

Spiel Nummer vier liegt vor den U15-Fußballern von Ratingen 04/19 in der Regionalliga West, Staffel 2: Das Team von Coach Daniel Kampmann will nach zwei Niederlagen in Folge im Spiel beim Tabellenletzten TuS Hordel in die Erfolgsspur zurückkehren.

Nach der 0:4-Niederlage in der Meisterschaft bei Arminia Bielefeld hatte Kampmann für sein Team einige Testspiele für die spielfreie Zeit vereinbart. So trennte man sich 1:1-Unentschieden vom SV Rhenania Hamborn. Zudem gewann 04/19 bei Bayer 04 Leverkusen mit 3:1, gegen den SC St. Tönis kam man zu einem 5:1-Erfolg, und gegen den Hombrucher SV III siegte man 4:0.

Auf dem Papier ist die Partie zwischen Hordel und Ratingen ein Kellerduell. „Aber wir haben ein bis zwei Spiele weniger als unsere Konkurrenz“, berichtet Kampmann. „Deshalb wäre es für uns enorm wichtig, dass wir vom Auswärtsspiel in Hordel mit einem Dreier zurückkehren und einige Tabellenplätze gutmachen.“

04/19 peilt den Sieg an

Personell kann er aus dem Vollen schöpfen. Lediglich unter der Woche fehlte ein Quintett, das mit der Schule auf Klassenfahrt war. Demzufolge konnte Kampmann nur mit 17 Spielern das Training bestreiten. Zum Wochenende stehen die Akteure dem Coach dann aber auch wieder zur Verfügung. Auch Keeper Florian Blaschke kehrte ins Mannschaftstraining zurück und konnte in der Spielpause erstmals nach überstandener Verletzung wieder in Freundschaftsspielen eingesetzt werden. „Wir sind glücklich, dass Florian zurück ist, auch wenn er noch nicht bei 100 Prozent ist. Aber erst einmal bleibt auch Ajdin Pasic unser Stammkeeper, er hat seine Sache zum Saisonstart gut gemacht“, sagt Kampmann.

Die DJK TuS Hordel hat bereits fünf Spiele absolviert und ist mit nur einem Zähler Tabellenletzter. In der Fremde verlor man bei Viktoria Köln (0:1), beim FC Hennef 05 (1:3) und bei Arminia Bielefeld (0:2). Zu Hause konnte man gegen Rot-Weiss Essen ein 2:2-Unentschieden erzielen, und im Derby gegen Aufsteiger TSC Eintracht Dortmund musste man sich mit 2:3 geschlagen geben.

Ratingen 04/19 belegt mit den drei Punkten aus den ersten drei Spielen nur den elften und somit vorletzten Platz. „Unsere Spiele waren bis auf das Spiel in Bielefeld eng, wir hätten das Spiel gegen Eintracht Dortmund zu Hause auch gewissen müssen. Aber ich will auch nicht von einem Pflichtsieg gegen Hordel sprechen, denn die Mannschaft ist besser als es der Tabellenplatz und die Punkteausbeute aussagen. Aber dennoch ist unser Ziel ein Sieg in Hordel“, sagt Kampmann.

