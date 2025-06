Auf dem Anhänger erstmals in die Kreisklasse: Dietersheim ist Meister

FuPa sucht die Meister Oberbayerns. Bilder und Videos gerne an: E-Mail: info@fussball-vorort.de Betreff: Meister 2025

Facebook: fussballvorort

Instagram: fussballvorort

WhatsApp: 0170/7126650 90 Minuten durch die Region: Meister Dietersheim lässt es krachen

Historisch! Der SV Dietersheim steigt erstmals in die Kreisklasse auf - und sagt beim eineinhalbstündigen Korso durch die Region gleich mal "Hallo" beim Derby-Gegner im kommenden Jahr, dem TSV Eching. – Foto: Verein

Ein ganzes Dorf hebt ab! Nach einer langen Saison und einem harten Kampf um den Titel in der A-Klasse 5 feiert der SV Dietersheim erstmals in der Geschichte den Aufstieg in die Kreisklasse. Nach dem 5:0-Heimsieg im entscheidenden Spiel gegen den SV Vötting-Weihenstephan II ließen es die Grün-Weißen krachen und fuhren auf zwei Anhängern eineinhalb Stunden durch die Region und schauten sich schonmal die Wege für die heißen Derbys in der kommenden Kreisklassen-Saison an. Dann trifft der SVD mit dem TSV Eching nicht nur auf den ärgsten Konkurrenten aus der Gemeinde, sondern auch auf den FC Neufahrn. SV Zuchering feiert Meisterschaft und ist erstmals seit 16 Jahren wieder Kreisligist

Der ehemalige Landesligist SV Zuchering lässt die Sau raus und steigt als Meister wieder in die Kreisliga auf. – Foto: Verein

Seine goldenen Zeiten hatte der SV Zuchering Ende der 1960er, Anfang der Siebziger, als die ehemalige Vororts-Gemeinde Ingolstadts in der Landesliga kickte. Seitdem hat sich einiges geändert - Zuchering ist mittlerweile ein Stadtteil von Ingolstadt und der Sportverein bis in die Tiefen des Amateursports gerutscht. Zu schlechtesten Zeiten kickte man in der A-Klasse, seit immerhin sieben Saisons in der Kreisklasse. Jetzt gelang der Elf von Claudio Maritato der erstmalige Kreisliga-Aufstieg seit 2008(!). Nach letztjährigem fünften Tabellenplatz marschierte Zuchering in dieser Saison allen davon. Beste Defensive, zweitbester Angriff der Liga und nur eine Saisonniederlage bedeuten am Ende die Meisterschaft mit sieben Punkten Vorsprung auf den Zweiten Großmehring. Den Wiederaufstieg hat die SV Kranzberg Zwoate als B-Klassen-Meister gepackt

Gwunna! Im Topspiel beim TSV Au machte die SV Kranzberg Zwoate die Meisterschaft und damit verbunden den A-Klasse-Aufstieg klar. – Foto: Verein

Nicht nur auf diesem Wagen hat es gescheppert... – Foto: Verein

Autokorso, sowas gab es mal beim ruhmreichen FC Bayern in der Landeshauptstadt - in Kranzberg wird das anderes geregelt. Und zwar auf dem Oide-Traktor. – Foto: Verein

Letztes Spiel, Erster gegen Zweiter, es geht um nichts anderes als die Meisterschaft – was für ein Saisonfinale! So geschehen zwischen dem TSV Au in der Hallertau und dem SV Kranzberg II – mit dem besseren Ende für die Kranzberger "Zwoate". Mit 3:2 setzte sich die Elf von Tobias Baierl durch und feierte damit die zweite B-Klassen-Meisterschaft nach 2015. Entstanden sind die ersten Feierbilder schon am Vorwochenende beim 6:1-Kantersieg über den FC Moos-Eittingermoos. Der SV Walpertskirchen schafft erstmals den Aufstieg in die Bezirksliga

"Eins, zwei, drei: Juuubeeeeel" – Foto: SV Walpertskirchen

6:0, 3:0, 7:0 – von einem Nervenspiel im Saison-Endspurt wollte der SV Walpertskirchen aber mal so gar nichts wissen. Stattdessen überrollte das Team von Josef Heilmeier seine Gegner regelrecht. „Als wir dann mal den ersten Platz hatten, da haben wir ihn auch nicht mehr hergegeben“, erzählte Heilmeier freudestrahlend. Der Lohn: Kreisliga-Meister und damit erstmals Bezirksliga-Aufsteiger! Schnitzel und Weißwurst-Frühstück füllten die Mägen aller Spieler, nachdem das Ziel erreicht wurde – an Kaltgetränken mangelte es sicherlich auch nicht. Letztes Jahr noch in der Relegation gescheitert, steigt die SpVgg Attenkirchen als Meister in die Kreisklasse auf

Der Jubel ist groß, die Feier noch viel größer: Die SpVgg Attenkirchen ist Meister und zurück in der Kreisklasse. – Foto: Verein

Die SpVgg Attenkirchen ist Meister der A-Klasse Donau/Isar 6! Die Elf von Michael Huber gewann am vergangenen Wochenende beim SC Kirchdorf II souverän mit 3:1. Gemeinsam fuhr die Mannschaft danach zum VfR Haag und sah, wie der Zweitplatzierte Mauern patzte und nicht über ein 2:2-Remis kam. Dadurch stand der Meisterschaft und der großen Attenkirchener Feier nichts mehr im Wege. Nach sechs A-Klassen-Saisons spielt die SpVgg in der kommenden Spielzeit wieder in der Kreisklasse. Meistermacher Thomas Breu und Moosen/Vils steigen in die Kreisliga auf

Ooooohhhhhh.... – Foto: Joseph Felix Treffler

...heyyy: Der SC Moosen/Vils ließ bei seinem Durchmarsch durch die Kreisklasse nichts anbrennen. – Foto: Joseph Felix Treffler