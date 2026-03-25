Auf das Top-Spiel folgt das Pokal-Highlight: Hohkeppel vs. Viktoria

Peilt den Einzug ins Pokalfinale an: Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu – Foto: Boris Hempel

Nur wenige Tage nach der schmerzhaften Niederlage im Ligagipfel gegen Bergisch Gladbach steht Eintracht Hohkeppel vor der nächsten Herkulesaufgabe. Im Halbfinale des Mittelrheinpokals empfängt der Tabellenzweite am Donnerstag den Drittligisten Viktoria Köln und wittert trotz personeller Sorgen die Chance auf die große Überraschung.

Der Schmerz über die verspielte 2:0-Pausenführung gegen Bergisch Gladbach sitzt bei Eintracht Hohkeppel noch tief, doch Zeit zum Wundenlecken bleibt im engen Terminkalender des Jahres 2026 nicht. Nach der ersten Heimniederlage der Saison sinnt die Mannschaft von Abdullah Keseroglu auf Wiedergutmachung – und die Bühne könnte kaum größer sein. Mit Viktoria Köln gastiert ein Schwergewicht des Verbandes im Bergischen, das sich in der 3. Liga derzeit allerdings auf einer sportlichen Talfahrt befindet. Vier Niederlagen in Serie musste die Elf von Trainer Marian Wilhelm zuletzt hinnehmen, was die Favoritenrolle im Pokalduell zumindest psychologisch etwas aufweicht.

Keseroglu: "Energie ist eine ganz andere"

Dass der Weg ins Finale für den Drittligisten kein Selbstläufer ist, bewies der bisherige Turnierverlauf. Sowohl beim VfL Vichttal als auch beim Siegburger SV mühte sich die Viktoria jeweils zu knappen 2:1-Auswärtssiegen. In Hohkeppel wartet nun ein Gegner, der sich trotz der jüngsten 2:4-Pleite als „Wettkämpfer“ begreift und den Einzug in das Endspiel gegen den Sieger der Partie Fortuna Köln gegen Bonner SC fest vor hat. Trainer Abdullah Keseroglu spürt die Veränderung im Team bereits deutlich. „Das nächste Highlight steht am Donnerstag an – für unseren Verein ist das definitiv etwas ganz Besonderes. Direkt nach dem Spiel am Sonntag konnte ich mich noch nicht richtig freuen, weil wir das erst verarbeiten mussten. Aber heute ist die Energie eine ganz andere“, erklärt der 38-Jährige vor dem Pokal-Highlight.

All-In-Mentalität für den Finaleinzug

Keseroglu gibt für den Halbfinal-Kracher eine mutige Marschroute vor und setzt auf die Karte der Unbekümmertheit. „Wir wollen mutig auftreten und all-in gehen. Als Underdog haben wir nichts zu verlieren, während Viktoria vielleicht den größeren Druck hat. Genau das ist unsere Chance. Wir wollen ins Finale – alles andere entspricht nicht unserer DNA“, so die Kampfansage des Coaches. Die Eintracht will sich im Achim-Lammers-Waldstadion nicht verstecken, sondern mit einer Balance aus offensivem Fußball und defensiver Stabilität den Goliath stürzen.