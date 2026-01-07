Auf Borussia Mönchengladbachs U19 und U17 warten Highlights

Die Personalfragen in Borussia Mönchengladbachs Nachwuchsmannschaften sind seit dem Jahresbeginn final beantwortet: Bedingt durch die Beförderung Eugen Polanskis zum Chefcoach der Profis hat nun der bisherige U19-Trainer Oliver Kirch die U23 übernommen , dafür rückt Mihai Enache von der U17 zur U19 hoch. Und Denis Hauswald – zuvor für die U15 zuständig – trainiert nur die U17.

Die Talente der Gladbacher wissen mittlerweile nicht nur, wer sie ab jetzt trainieren wird, sondern auch, wie der Terminplan in den kommenden Monaten aussieht. Denn nach der Winterpause steht zunächst in den DFB-Nachwuchsligen der U19 und U17 die Hauptrunde auf dem Programm, ehe im Frühjahr in den K.o.-Runden der Deutsche Meister ermittelt wird. Borussias Juniorenmannschaften könnten dabei ein Wörtchen mitreden, beide haben sich im ersten Saisonteil für die A-Liga-Hauptrunde der besten deutschen Teams qualifiziert.

Waren die Vorrundengruppen noch unter regionalen Gesichtspunkten zusammengesetzt, stehen nun weite Reisen an. Borussias U17 bekommt es mit dem VfB Stuttgart, dem FC Augsburg, dem FSV Mainz, Bayer Leverkusen und den Stuttgarter Kickers zu tun. Bei den Kickers starten die Gladbacher am 8. Februar in die Hauptrunde, die am 18. April mit dem Spiel in Leverkusen endet.

Hauswalds Team muss in seiner Sechser-Gruppe unter die ersten Vier kommen, um sich für das Achtelfinale zu qualifizieren, das am 26. April ausgetragen wird. Das Endspiel ist auf den 17. Mai terminiert – im vergangenen Jahr gewann der U17-Jahrgang im Borussia-Park den Meistertitel.

U19 bekommt es mit Bayern München zu tun

Die A-Junioren ermitteln ihren Meister 2026 erst am 31. Mai, die K.o.-Phase startet mit dem Achtelfinale am 3. Mai, ansonsten ist das Prozedere dasselbe.

In Borussias Hauptrundengruppe befindet sich mit Bayern München, RB Leipzig, Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern und dem Berliner AK überwiegend namhafte Konkurrenz, los geht es am 8. Februar in Berlin, wo Torjäger Iaia Manco Danfa auf seine ehemaligen Teamkollegen treffen wird. Das letzte Gruppenspiel ist für den 25. April in Hannover angesetzt.

Darauf gilt es sich nun in den kommenden Wochen vorzubereiten, Enaches U19 wird dies unter anderem bei einem hochkarätig besetzten Hallenturnier tun: Wie im Vorjahr nimmt der Gladbacher Nachwuchs vom 8. bis 11. Januar in Göttingen am mittlerweile größten europäischen Hallenturnier für U19-Mannschaften teil.

In der Gruppenphase trifft Gladbach unter anderem auf den FC Fulham und Hannover 96, weitere Teilnehmer sind Manchester United, PSV Eindhoven, Austria Wien, Club Brügge, Mainz 05, Schalke 04, Hertha BSC, Titelverteidiger Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV.

Für den einen oder anderen U19-Spieler können zudem noch internationale Begegnungen im Premier League International Cup hinzukommen. Das letzte Gruppenspiel für den Gladbacher Nachwuchs steht am 21. Januar bei Crystal Palace an, und Borussias Chancen auf den Einzug in das Viertelfinale sind nach drei Siegen in den bisherigen drei Partien groß.