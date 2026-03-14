Auf Borussia Mönchengladbach warten nur noch „Endspiele“ 2. Frauen-Bundesliga: Die lange Niederlagenserie haben Borussia Mönchengladbachs Frauen beendet. Doch von Entspannung keine Spur: Trainer Jonas Spengler setzt im Abstiegskampf auf einen klaren Plan und hofft, dass der neue Schwung anhält. Borussia steht vor zwei entscheidenden Spielen. von Daniel Brickwedde · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Borussia Mönchengladbach steht vor wichtigen Partien – Foto: Markus Verwimp

Vier Monate lag Borussia Mönchengladbachs letzter Ligaerfolg zurück: ein 4:2 gegen Ingolstadt Anfang November 2025. Danach folgten sieben Niederlagen in Serie und das Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Erst am vergangenen Wochenende ging die Negativserie mit dem Sieg im Nachholspiel bei Turbine Potsdam (3:1) zu Ende. „Das war natürlich ein schönes Gefühl“, sagt Trainer Jonas Spengler und fügt an: „Und ebenso schön war es, mal wieder mit einem Sieg in die Trainingswoche zu gehen.“

Eine achte Pleite in Folge – noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf – hätte Spenglers Trainingsarbeit nicht einfacher gemacht. Zwar betont der 31-Jährige, dass alle Spielerinnen mitziehen. Irgendwann kommt jedoch der Punkt, an dem die Teammoral unter der Last der Niederlagen einen schwer zu reparierenden Knacks erhält. „Der Sieg in Potsdam war vor allem für das Selbstbewusstsein wichtig. Jetzt stehen die Spiele gegen Wolfsburg II und Warbeyen an. Dafür hat uns der Sieg extrem gutgetan“, sagt Spengler. Sechs-Punkte-Spiele für die Borussia Wolfsburg (Sonntag, 14 Uhr) und Warbeyen belegen in der Tabelle den vorletzten und letzten Platz. Die Rechnung ist einfach: Gewinnt Borussia beide Heimspiele, setzt sich das Team vorerst entscheidend von der Abstiegszone ab. Bleiben hingegen Punkte liegen, bleibt die Situation äußerst angespannt. Der Erfolg in Potsdam war daher erleichternd – zur sportlichen Entspannung trägt er jedoch bei Weitem noch nicht bei.

Bereits nach der 1:3-Niederlage vor drei Wochen gegen Bayern München II setzte Spengler eine Krisensitzung an. „Wir haben uns zusammengesetzt und uns gefragt: Was müssen wir tun, um den Klassenerhalt zu schaffen? Welche Art und Weise brauchen wir, damit wir wieder erfolgreich sind?“ Der gemeinsame Schwur: „Jede der verbleibenden neun Partien ist ein Endspiel“. Endspiel eins endete mit einer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Aufstiegskandidat SV Meppen, Endspiel zwei brachte nun den Sieg in Potsdam – verbunden mit dem Sprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz.