Auf Beeck wartet mit Merten das nächste harte Kaliber

Und wenn sich Deuker auch sehr bedeckt hält, was den Gegner angeht, so ging umgekehrt Mertens Coach Bünyamin Kilic bereits unter der Woche gegenüber dem Fußballportal FuPa in die Vollen: „Beeck hat den Aufstieg ganz offen als Ziel ausgegeben, und die Mannschaft hat definitiv die Qualität, den Sprung zurück in die Regionalliga zu schaffen. Die letzten vier Spiele sind sie ungeschlagen, und unter dem neuen Trainer merkt man deutlich, dass sich die Abläufe gefestigt haben. Der Druck lastet am Sonntag auf Beeck. Denn trotz Vizemeisterschaft und der aktuellen Tabelle ist der FC für mich der klare Favorit – allein wegen unserer unverändert angespannten Personalsituation.“ Zumindest ein halbes Dutzend Stammspieler werden auch am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.

Dass grundsätzlich die Ziele beim SSV aber auch hoch sind, hatte Kilic schon nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison (Beeck verlor da in Merten 1:4) im Gespräch mit dieser Redaktion verdeutlicht: „Nach Platz zwei wollen wir auch in der nächsten Saison sicherlich nicht nur Neunter werden, sondern auf alle Fälle ins obere Drittel. Und grundsätzlich sagen wir auch nicht Nein zur Regionalliga.“

Dafür kamen im Sommer mit Hamza Salman und Michael Okoroafor auch zwei gestandene Spieler von Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC. Mit 20 Punkten steht Merten aktuell auf Rang vier, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach, der als einziges Team noch kein Spiel verloren hat und auch vor der Saison schon zu den Topfavoriten zählte. SSV ausgeglichen in der Offensive

Letzteres gilt ebenso für den VfL Vichttal, und auch das Team von Dauertrainer Andi Avramovic ist dieser Einschätzung bislang völlig gerecht geworden: Punktgleich mit Gladbach steht der VfL auf Rang zwei. Dem aktuellen Dritten Siegburger SV wurde zwar auch wieder eine gute Rolle zugetraut, doch für ganz oben hatten ihn die Wenigsten auf dem Zettel – ein deutlicher Beweis für die erneut erstklassige Arbeit, die Coach Alexander Otto dort abliefert.