Auf Beeck wartet mit Merten das nächste harte Kaliber

Bereits zum zweiten Mal binnen zwei Monaten tritt der FC Wegberg-Beeck in der Stadt Bornheim an. Das erste Mal am 21. September war zugleich eine Premiere. Denn gegen Aufsteiger SSV Bornheim hatten die Kleeblätter zuvor noch nie gespielt – Beeck siegte 3:2. Am Sonntag folgt nun in derselben Stadt ein ungleich härteres Kaliber. Denn dann treten die Schwarz-Roten bei Vizemeister SSV Merten an, der auch in der neuen Saison wieder munter in der Spitzengruppe mitmischt. Diese Partie wird also mit einiger Sicherheit weitere handfeste Hinweise geben, wie gefestigt der FC unter dem neuen Trainer Albert Deuker wirklich schon ist.
Der hält sich wie fast immer bedeckt, wenn es um die Einschätzung des Gegners geht: „Wir haben unsere Stärken, Merten hat seine Stärken“, lässt er sich lediglich entlocken. Personell sieht es etwas besser als in der Vorwoche aus, auch wenn Kai Bösing, beim 5:0 gegen den FC Hennef in neuer und doch alter Rolle als Zehner doppelter Torschütze, mit einer leichten Muskelverhärtung ausfällt. „Da riskieren wir gar nichts“, bekräftigt Deuker. Dafür steht aber nicht nur Stammkeeper Yannik Hasenbein nach auskurierter Magen- und Darmerkrankung wieder zur Verfügung, sondern ebenso sind David Arize und vor allem auch Langzeit-Rekonvaleszent Vinzent Zingel, Beecks bester Joker, diese Woche wieder ins Training eingestiegen.
Apropos Training – da hat Deuker nun einen grundsätzlichen Terminwechsel vorgenommen: Bei einer normalen Trainingswoche mit drei Einheiten findet die mittlere Einheit nun nicht mehr am Donnerstag, sondern bereits am Mittwoch statt. „So haben wir einen Tag Pause vor dem Abschlusstraining am Freitag, können dann da mehr machen“, erläutert er. Zwischendurch wolle er aber auch vier Mal in der Woche trainieren lassen: „Ich habe das Gefühl, dass die Truppe bereit ist, auch mal mehr zu machen.“
Und wenn sich Deuker auch sehr bedeckt hält, was den Gegner angeht, so ging umgekehrt Mertens Coach Bünyamin Kilic bereits unter der Woche gegenüber dem Fußballportal FuPa in die Vollen: „Beeck hat den Aufstieg ganz offen als Ziel ausgegeben, und die Mannschaft hat definitiv die Qualität, den Sprung zurück in die Regionalliga zu schaffen. Die letzten vier Spiele sind sie ungeschlagen, und unter dem neuen Trainer merkt man deutlich, dass sich die Abläufe gefestigt haben. Der Druck lastet am Sonntag auf Beeck. Denn trotz Vizemeisterschaft und der aktuellen Tabelle ist der FC für mich der klare Favorit – allein wegen unserer unverändert angespannten Personalsituation.“ Zumindest ein halbes Dutzend Stammspieler werden auch am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.
Dass grundsätzlich die Ziele beim SSV aber auch hoch sind, hatte Kilic schon nach dem letzten Spieltag der vergangenen Saison (Beeck verlor da in Merten 1:4) im Gespräch mit dieser Redaktion verdeutlicht: „Nach Platz zwei wollen wir auch in der nächsten Saison sicherlich nicht nur Neunter werden, sondern auf alle Fälle ins obere Drittel. Und grundsätzlich sagen wir auch nicht Nein zur Regionalliga.“
Dafür kamen im Sommer mit Hamza Salman und Michael Okoroafor auch zwei gestandene Spieler von Regionalliga-Aufsteiger Bonner SC. Mit 20 Punkten steht Merten aktuell auf Rang vier, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter SV Bergisch Gladbach, der als einziges Team noch kein Spiel verloren hat und auch vor der Saison schon zu den Topfavoriten zählte.
Letzteres gilt ebenso für den VfL Vichttal, und auch das Team von Dauertrainer Andi Avramovic ist dieser Einschätzung bislang völlig gerecht geworden: Punktgleich mit Gladbach steht der VfL auf Rang zwei. Dem aktuellen Dritten Siegburger SV wurde zwar auch wieder eine gute Rolle zugetraut, doch für ganz oben hatten ihn die Wenigsten auf dem Zettel – ein deutlicher Beweis für die erneut erstklassige Arbeit, die Coach Alexander Otto dort abliefert.
Mit bereits 30 Toren ist der SSV auch die Tormaschine der Liga – und was ihn dabei so schwer auszurechnen macht: Der Torekuchen verteilt sich extrem gleichmäßig – mit jeweils fünf Toren sind Alexander Sai, William McIntosh und Yuta Sakamaki schon die besten Schützen. Zum Vergleich: Metin Kizil, die Lebensversicherung der SpVg Porz im Abstiegskampf, hat schon ebenso zwölf Tore erzielt wie auch Patrick Friesdorf, seit Jahren der Dauertorschütze der SpVg Frechen. In positiver Hinsicht vor allem wegen Kizil hat Porz auch das bemerkenswerteste Torverhältnis der Liga: Nach elf Spielen steht das schon bei 29:30 – die Offensive ist also meisterlich, die Defensive abstiegsreif.
Noch gar nicht so recht meisterlich tritt bislang aber vor allem der Topfavorit auf, der auch über das mit Abstand größte Budget verfügen dürfte: Regionalliga-Absteiger SV Eintracht Hohkeppel steht mit 18 Punkten nur auf Rang sechs. Im letzten Heimspiel kam der SV nicht über ein 0:0 gegen Bornheim hinaus, und in den beiden Auswärtsspielen davor schluckten die Bergischen acht Gegentore: erst 2:4 in Porz, dann gar 0:4 in Siegburg. Unterm Strich hat der SV aus den letzten fünf Spielen nur sieben Zähler geholt – sicherlich deutlich zu wenig für die eigenen Ansprüche. Was in Beeck in den ersten Wochen der Saison ganz ähnlich war – daher erfolgte dann auch der Trainerwechsel.