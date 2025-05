Auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer

Unsere A-Junioren empfingen heute auf dem Ausweichplatz in Schöndorf den Tabellenführer aus Geratal. Die letzten Begegnungen gingen alle deutlich verloren, heute trat unser Team aber erstmalig in Bestbesetzung an. Leider gerieten unsere Jungs schnell durch einen Strafstoß in Rückstand. Aber in der Folge entwickelte sich ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Wären der vergebene Elfmeter durch Geburtstagskind Marko von der Weth und ein Pfostentreffer durch Johannes Kuhn drin gewesen, hätte man zu Halbzeit sogar führen können.

Nach der Pause gelangen den Gästen durch 2 Standards relativ schnell zwei Tore. Unsere Jungs steckten aber nie auf, hielten weiterhin sehr gut mit und kamen durch Artemie Tihon noch zum 1:3. Unser Team ging hocherhobenen Hauptes vom Platz. Mit dieser Leistung können sie optimistisch in die letzten 5 Saisonspiele gehen…