„Auf Augenhöhe mit dem Spitzenreiter“

– Foto: Volkhard Patten

Der FC Heeseberg hat beim Tabellenführer Lehndorfer TSV zwar mit 0:2 verloren, dennoch überwog nach dem Schlusspfiff nicht die Enttäuschung. Trainer Christian Baethge sah in der Leistung seiner Mannschaft einen Beleg dafür, dass der Tabellensechste auch mit den stärksten Teams der Liga mithalten kann.

Dennoch spiegelte das Ergebnis nach Ansicht von Trainer Christian Baethge den Spielverlauf nur bedingt wider. Der Coach bescheinigte seiner Mannschaft einen starken Auftritt gegen den Spitzenreiter.

Die nackten Zahlen sprechen für den Ligaprimus: Tabellenführer Lehndorf setzte sich mit 2:0 gegen den FC Heeseberg durch, baute sein Konto auf 67 Punkte aus und erzielte die Saisontore 99 und 100. Der Tabellensechste aus Heeseberg blieb dagegen bei 39 Punkten.

Besonders den Torhüter der Gastgeber hob der Trainer hervor. Mehrfach habe dieser Heeseberger Chancen entschärft und damit entscheidenden Anteil daran gehabt, dass die Gäste ohne Torerfolg blieben. „Der Keeper von Lehndorf hält wirklich überragend“, betonte Baethge und zollte dem Schlussmann ausdrücklich Respekt.

„Im Großen und Ganzen haben wir wirklich ein super Spiel gemacht“, sagte Baethge nach der Partie. Seine Mannschaft habe lange auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer agiert und sich dabei selbst mehrere gute Möglichkeiten erarbeitet.

Individueller Fehler und Lehndorfer Qualität entscheiden die Partie

Als Knackpunkt wertete der Heeseberger Trainer den Rückstand kurz vor der Halbzeitpause. Herzig hatte in der 40. Minute zum 1:0 getroffen.

„Ärgerlich ist, dass wir uns kurz vor der Halbzeit mit einem individuellen Fehler selbst in Rückstand bringen“, sagte Baethge. Dennoch habe seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel erneut gut ins Spiel gefunden, Druck aufgebaut und sich weitere Chancen erarbeitet.

Die Entscheidung durch Hieske zum 2:0 in der 79. Minute sei schließlich das Resultat einer starken Offensivaktion des Spitzenreiters gewesen. „Nach einer schönen Passstaffette von Lehndorf muss man einfach anerkennen, dass die Truppe sehr, sehr guten Fußball spielt“, erklärte der Trainer. Besonders die Geschwindigkeit über die Außenbahnen und die zielstrebigen Angriffe in die Spitze hätten die Qualität des Tabellenführers ausgemacht.

Trotz der Niederlage überwog beim Heeseberger Coach die Anerkennung für den Gegner. Lehndorf habe eine „überragende Saison“ gespielt und stehe zurecht an der Tabellenspitze. Entsprechend sprach Baethge dem Ligaprimus bereits seine Glückwünsche für den wahrscheinlichen Aufstieg aus.

Für seine eigene Mannschaft zog er ebenfalls ein positives Fazit. Heeseberg habe bewiesen, auch gegen die stärksten Teams der Liga konkurrenzfähig zu sein. Nun richtet sich der Blick auf den letzten Spieltag. Mit einem weiteren Erfolg könnte der FC Heeseberg Platz sechs absichern und eine starke Rückrunde krönen.

„Wenn wir die Saison auf Rang sechs beenden, können wir damit zufrieden sein“, sagte Baethge. Nach einer wechselhaften Hinrunde habe sich seine Mannschaft deutlich gesteigert und sich im oberen Tabellenmittelfeld etabliert. Die Niederlage beim Spitzenreiter änderte an dieser Einschätzung nichts. Im Gegenteil: Sie lieferte dem FC Heeseberg die Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein.