Auf Aufsteiger SV Winterbach wartet ein Finale Landesligist SV Winterbach kassiert bei SG Meisenheim kurz vor Schluss das 1:1 und steht am letzten Spieltag vor einem Abstiegsendspiel gegen den geretteten TuS Hackenheim von Jochen Werner · Heute, 18:04 Uhr · 0 Leser

Winterbachs Torjäger Elias Pfenning (rechts) besorgte bei der SG Meisenheim die Führung, es sollte am Ende aber nur zum Remis reichen. Foto: Mario Luge

Desloch/Winterbach . Der Spielausgang war aus Sicht des SV Winterbach maximal bitter. Fast hätten die Soonwälder nach dem vorletzten Spieltag den Verbleib in der Landesliga West feiern können. Aber eben nur fast. Bis zur 89. Minute hielt die 1:0-Führung der Elf vom Felsen im schweren Auswärtsspiel bei der SG Meisenheim in Desloch. Dann glich der Tabellenzweite doch noch aus. Für den SVW heißt das: Das Heimspiel an Pfingstsonntag gegen den TuS Hackenheim, der seinerseits den Klassenerhalt am Samstag sichern konnte, wird zum endgültigen Finale. Aber zu einem, in der die Mannschaft von Coach Torben Scherer ihr Wohl und Wehe in der eigenen Hand hat und nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Von Freundschaftskick keine Spur. Dafür ging es für beide Mannschaften vor über 500 Zuschauern um zu viel. Entsprechend waren sehr viele Emotionen auf dem Platz, wurden die Zweikämpfe von beiden Seiten mit hoher Intensität geführt. „Es war für uns super unglücklich, aber aus Meisenheimer Sicht war der Ausgleich hochverdient. Am Ende können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben.“ Scherer hatte auch am Tag danach noch den Gegentreffer nach dem „gefühlt 18. Eckball“ vor Augen. Genauso, wie das 1:0, für das wieder einmal Elias Pfenning verantwortlich zeichnete. Der 22-Jährige ging zwei Minuten vor dem Pausenpfiff nach einem laut Scherer „überragenden Steckpass von Luis Becker“ ins Laufduell und schob den Ball an Torhüter Johannes Körner vorbei ins Eck.