Auf Aufsteiger SV Winterbach wartet ein Finale

Desloch/Winterbach . Der Spielausgang war aus Sicht des SV Winterbach maximal bitter. Fast hätten die Soonwälder nach dem vorletzten Spieltag den Verbleib in der Landesliga West feiern können. Aber eben nur fast. Bis zur 89. Minute hielt die 1:0-Führung der Elf vom Felsen im schweren Auswärtsspiel bei der SG Meisenheim in Desloch. Dann glich der Tabellenzweite doch noch aus. Für den SVW heißt das: Das Heimspiel an Pfingstsonntag gegen den TuS Hackenheim, der seinerseits den Klassenerhalt am Samstag sichern konnte, wird zum endgültigen Finale. Aber zu einem, in der die Mannschaft von Coach Torben Scherer ihr Wohl und Wehe in der eigenen Hand hat und nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz angewiesen ist.
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Von Freundschaftskick keine Spur. Dafür ging es für beide Mannschaften vor über 500 Zuschauern um zu viel. Entsprechend waren sehr viele Emotionen auf dem Platz, wurden die Zweikämpfe von beiden Seiten mit hoher Intensität geführt. „Es war für uns super unglücklich, aber aus Meisenheimer Sicht war der Ausgleich hochverdient. Am Ende können beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben.“ Scherer hatte auch am Tag danach noch den Gegentreffer nach dem „gefühlt 18. Eckball“ vor Augen. Genauso, wie das 1:0, für das wieder einmal Elias Pfenning verantwortlich zeichnete. Der 22-Jährige ging zwei Minuten vor dem Pausenpfiff nach einem laut Scherer „überragenden Steckpass von Luis Becker“ ins Laufduell und schob den Ball an Torhüter Johannes Körner vorbei ins Eck.
Die Partie war insgesamt über die kompletten 90 Minuten hinweg hochspannend. Die SG brauchte mindestens einen Zähler, um auf dem Relegationsrang zum Aufstieg zu bleiben, hatte deshalb erwartungsgemäß mehr vom Spiel und kam auch zu einigen Chancen. Die defensive Fünferkette des SVW konnte zusammen mit Efe Görlek und Jonas Kunz auf der Doppelsechs zwar Vieles verteidigen, dennoch brauchte es einen Sahnetag von Keeper Samuel Keßler, der mit einigen tollen Paraden dafür sorgte, dass die Null so lange hielt. „Uns war es bewusst, dass es so, laufen wird“, erklärte Scherer, der nur bemängelte, „dass wir es nach der Führung versäumt haben, auf das zweite Tor zu gehen und die Situationen fertig zu spielen.“
SV Winterbach: Keßler – Schneberger, Blaum, Zimmermann, Leister, Stumm – Görlek, Kunz – E. Becker, L. Becker (75. Reidel) – Pfenning.