Auf Arsenals, Leverkusens und Eppingens Spuren Kreisklasse A SInsheim +++ Der TSV Ittlingen ist unbezwingbar +++ Steinsfurt bleibt im Fahrstuhl +++ Ab Rang drei ist es ausgeglichen wie nie von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Ittlinger (blau) waren die Runde überhaupt nicht zu halten. – Foto: Brian Wirth

Am Ende einer Saison gibt es viele Geschichten zu erzählen. Für die Kreisklasse A haben wir uns ein paar herausgepickt und schließen die Spielzeit 2025/26, die in vielerlei Hinsicht als besonders in die Kreisgeschichte eingehen wird, ab.

Die Unbezwingbaren "Ich habe mich schockverliebt in Ittlingen", sagte Michael "Mike" Keitel nach nur wenigen Spieltagen. Der neue Trainer des TSV hat die Mannschaft rasend schnell in die Spur und somit in Fahrt gebracht. Das Ergebnis ist sensationell gut. 84 von 90 möglichen Punkten, 27 Siege, drei Remis und keine einzige Niederlage stehen im Arbeitszeugnis des souveränen Meisters. Obendrein gewann der TSV jedes seiner 16 Heimspiele und kassierte über die komplette Spielzeit keinen einzigen Platzverweis. Mit dieser Bilanz im Rücken kehrt Ittlingen nach zwei Jahren Abstinenz in die Kreisliga zurück und sollte das Zeug haben, um dort direkt in der Spitzengruppe mit dabei sein. Außerdem befinden sich der TSV in prominenter Gesellschaft. Eine komplette Saison ohne Niederlage gibt es selten im Fußball. Arsenal London 2003/04 und Bayer Leverkusen 2023/24 haben das auf europäischer Spitzenebene in diesem Jahrhundert geschafft. Auf Amateurebene ist die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal aus dem Heidelberger Osten das aktuellste Beispiel. 2024/25 stieg die Köpfel-Elf als ungeschlagener Landesliga-Meister in die Verbandsliga auf.

Nicht zu vergessen der VfB Eppingen. Unter Trainerlegende Gerd Doll wurden die Fachwerkstädter 2003/04 ungeschlagener Bezirksliga-Meister und stiegen zusammen mit dem Vize FC Berwangen in die Landesliga auf. Die Torjäger Luca Carlos Retter Gomes hat sich mit 24 Treffern die Torjägerkrone aufgesetzt. Der Ittlinger Angreifer behielt damit knapp die Oberhand vor Eschelbronns Paul Reischl (22) und Steinsfurts Spielertrainer Ben-Richard Prommer (21). Die Top Fünf komplettieren mit Rafael Medeiros Dos Santos (20) ein weiterer Steinsfurter und mit Jannis Rodewald (19) ein weiterer Ittlinger. Hinter diesem Quintett klafft eine größere Lücke zu den weiteren Torjägern.

Spannend wäre es gewesen zu sehen, wo Alexander Schollbach gelandet wäre, wenn er regelmäßig für die SG 2000 Eschelbach aufgelaufen. Der 40-Jährige half seinem Heimatverein in zehn Partien aus und erzielte dabei zehn Tore. Das zweite Ausnahme-Team 18 Punkte lagen zwischen Ittlingen und dem Vizemeister TSV Steinsfurt. Der 7:0-Sieg des Meisters beim härtesten Verfolger Mitte März unterstrich die Überlegenheit der Keitel-Schützlinge. Steinsfurt hatte allerdings auch 21 Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten SV Babstadt – das sind Welten. Beinahe folgerichtig machten die Steinsfurter in der Relegation den Aufstieg perfekt, als sie den FC Rohrbach a.G. in Elsenz mit 2:1 besiegten und somit in die Kreisklasse A schossen. "Heute ist einfach nur feiern angesagt, es ist ein unheimlich großer Druck von uns abgefallen", sagte Prommer im Nachgang. Der Steinsfurter Aufstieg ist die Fortsetzung einer schier unglaublichen Serie. Nimmt man die Corona-Abbruchsaison 2020/21 aus, hat der TSV seit Sommer 2020 jedes Jahr die Liga gewechselt. Zuerst ging es hoch in die Landesliga, dann dreimal in Serie runter bis in die Kreisklasse B und seit zwei Spielzeiten wieder hoch in die Kreisliga.

Auf in die Kreisliga heißt es für den TSV Steinsfurt. – Foto: Brian Wirth

Ausgeglichen ohne Ende 21 Punkte trennten den Zweiten vom Dritten, dagegen waren es nur 18 Zähler vom Dritten bis zum Schlusslicht VfB Bad Rappenau auf Rang 16. Alleine diese Zahlen zeigen, wie ausgeglichen die A-Liga von Platz drei abwärts besetzt war. Vom Dritten bis zum Dreizehnten (FC Eschelbronn) waren es gar nur acht Punkte Differenz. Die Aussage, dass jeder jeden schlagen, wird häufig von Trainer benutzt, eigentlich über alle Ligen hinweg. Hier ist jene Aussage aber treffender als sonst irgendwo. 4,1 Tore im Schnitt Kreisklasse A und Kreisliga haben eines gemeinsam. Mit jeweils 4,1 Toren pro Partie haben sie den geringsten Schnitt auf Kreisebene. Nicht zu schlagen ist in dieser Statistik die Kreisklasse C Nord, in der es im Schnitt 5,3 Mal "schepperte". Es folgen die Kreisklasse B mit einem 4,6er und die Kreisklasse C Süd mit einem 4,3er Schnitt. Auswärtsstark Der Untergimperner Blutberg und der Waldangellocher Götzenberg gelten gemeinhin als schwierige Pflaster für alle Gäste. Diese Aussage hat sich diese Saison zumindest ein wenig ins Gegenteil gedreht. Die SGU ist in der Heimtabelle nur 13., auswärts dafür Dritter. Der TSV ist auf heimischem Geläuf gar nur 15, in der Fremde jedoch Vierter. Vier Trainerwechsel Vier Klubs versuchten es im Laufe der Saison mit einem Trainerwechsel. Bei allen ging es darum den Abstieg zu verhindern. In drei Fällen, bei der SG Stebbach/Richen, dem TSV Waldangelloch sowie dem TSV Zaisenhausen ging diese Maßnahme gut. Nicht von Erfolg gekrönt war sie beim SV Hilsbach, der den bitteren Gang in die Kreisklasse B antreten musste. Drei müssen runter Neben Hilsbach hat es Bad Rappenau und den TSV Dühren erwischt. Letzteren in der Relegation und dort ausgerechnet gegen den SC Siegelsbach, bei dem Björn Schweter und Kai Feßenbecker ihren Abschied nach vier Jahren mit dem Aufstieg feierten. Das Kuriose dabei: Das Trainerduo heuert im Sommer in Dühren an und coacht dann wieder einen B-Ligisten. Angesichts der Rückrundenbilanz ist das sehr bitter für den TSV. In diesem Tableau belegt Dühren einen soliden neunten Rang. Eine weitere Besonderheit der Dührener Saison: In der Hinrundentabelle ist die Unser-Elf 13. Somit belegt sie im beiden Halbjahrestabellen einen Nichtabstiegsrang, musste in Summer aber doch absteigen – der Fußball kann manchmal eben ganz schön verrückt sein.