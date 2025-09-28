Auf Anhieb eine Verstärkung - Wenn Transfers funktionieren

Jeden Sommer ist das Treiben auf dem hiesigen Spielermarkt im Amateurfußball groß. Fast in jedem Verein ergeben sich zahlreiche Spielerwechsel – stets in der Hoffnung, den Kader mit herausragenden Spielern zu verstärken. Das gelingt mal besser, mal weniger gut. Einige Spieler sind jedoch bereits mit dem Saisonstart zu Leistungsträgern geworden. Zehn Akteure, die auf Anhieb in der Spielzeit 2025/26 in ihrem neuen Umfeld überzeugten – von Torhütern bis hin zu Stürmern.

In der Region erregte Galic bereits in seiner Zeit beim 1. FC Viersen großes Aufsehen, als er in der Spielzeit 2021/22 19 Tore erzielte. Damals bereits sein Trainer in Viersen: Kemal Kuc. Und so verwundert es nicht, dass Kuc den Torjäger in Nettetal erneut in seinem Team haben wollte. Mit großem Erfolg: In bislang fünf Landesliga-Spielen erzielte der 30-Jährige bereits sieben Tore. „Er weiß immer genau, wo er stehen muss – egal ob bei Flanken, Pässen oder Standards. Und er hat ein gutes Timing. Das ist sein Talent“, so Kuc. Ausgebildet wurde Stürmer unter anderem bei Hajduk Split.

Aufgrund interner Verstimmungen trennten sich Union Nettetal und Torhüter Kaltak zum Ende der Vorsaison. Kaltak fand daraufhin in der Nachbarschaft beim Landesligisten ASV Süchteln einen neuen Verein. Seitdem ist der 29-Jährige dort die unumstrittene Nummer eins und kassierte in sechs Spielen lediglich sechs Gegentore. „Elvedin ist eine absolute Bereicherung für uns“, sagte Süchtelns sportlicher Leiter Torsten Trautmann bereits kurz nach der Verpflichtung. Ausgebildet wurde Kaltak in der Jugend von Borussia und spielte in der U17 und U19 jeweils in der 1. Bundesliga.

Tim Offermanns (Stürmer – SV Otzenrath)

Seine Qualitäten stellte Offermanns erst vor zwei Woche beim 4:2-Sieg gegen Wickrathhahn unter Beweis. Auch am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen Korschenbroich traf er. Offermanns war schon immer ein Torjäger, zuvor allerdings ausschließlich in der Kreisliga B für Hockstein. Der Sprung in die Kreisliga A ist dem Stürmer jedoch bemerkenswert gut gelungen: fünf Tore und drei Vorlagen in vier Spielen stehen zu Buche. Trainer Dominik Reinartz fasst Offermanns mit drei Worten zusammen: „Wuchtig, dynamisch und abschlussstark.“

Claudio Fernandez (Mittelfeldspieler – TuS Liedberg)

Den Sprung in eine höhere Klasse wagte im Sommer auch Fernandez beim A-Liga-Aufsteiger Liedberg. Zuvor spielte der 22-Jährige größtenteils in der B-Liga, wechselte von Viersen-Rahser nach Liedberg. „Claudio habe ich bereits in der Jugend trainiert und erkannt, dass er ein guter Fußballer ist, der mit individueller Qualität Spiele entscheiden kann“, sagt Trainer Fabian Vitz. Er fügt jedoch an: „Er muss sich noch steigern, um die Emotionen jederzeit im Griff zu haben.“

Für Liedberg entpuppte sich Fernandez bislang jedoch als großer Glücksgriff. In jedem seiner bislang fünf Saisonspiele weist er mindestens eine Torbeteiligung vor. Seine Bilanz: drei Tore und fünf Vorlagen. Damit hat der Mittelfeldspieler großen Anteil am guten Saisonstart des Aufsteigers mit sieben Punkten.

Marius Wenzel (Stürmer – Rhenania Hinsbeck)

Wenzel galt bereits zuvor im Viersener Raum als treffsicherer Stürmer. Im Sommer verließ der 31-Jährige nach vielen Jahren den TSV Kaldenkirchen und schloss sich dem Ligakonkurrenten Hinsbeck an. Für seinen neuen Verein legte er einen herausragenden Start hin: fünf Tore in fünf Spielen. Vor allem beim torreichen Auftakt gegen Schiefbahn (4:4) beeindruckte Wenzel mit einem Hattrick in der ersten Halbzeit. Trotz Wenzels Qualitäten gewann Hinsbeck allerdings bisher nur ein Saisonspiel.

Leon Troschka (Verteidiger – Sportfreunde Neuwerk)

Der 23-Jährige wechselte im Sommer von Bezirksliga-Konkurrent Willich in den Gladbacher Fußballkreis. Seit Saisonbeginn ist er als Außenverteidiger bei Neuwerk nicht mehr wegzudenken. „Leon ist sehr diszipliniert und charakterlich ein starker Typ. Auf der Außenbahn ist er mit seiner Geschwindigkeit und seinem Zweikampfverhalten eine wichtige Säule für uns geworden“, sagt Trainer Dony Karaca. Sein schnell wachsender Stellenwert im Team lässt sich auch an seiner Nominierung in den Mannschaftsrat und zum Vizekapitän erkennen. Bislang gelangen ihm zwei Kopfballtore gegen Grefrath (6:1) und den 1. FC Mönchengladbach (4:0).

Ruben Bruß (Mittelfeldspieler – TuS Wickrath)

Beim 1. FC Viersen in der Landesliga kam Bruß in den vergangenen Jahren nur begrenzt zum Zug. Trotzdem gab es aufgrund seines Potenzials zahlreiche Angebote für den Mittelfeldspieler, am Ende entschied er sich dann für TuS Wickrath. Im neuen Umfeld ist er auf Anhieb ein Leistungsträger. Vier Tore und fünf Vorlagen stehen bislang zu Buche. „Er ist einer der besten Eins-gegen-eins-Spieler, die ich kenne. Technisch ist er zudem einer der stärksten Spieler und findet auf engem Raum immer eine Lösung. Das hebt ihn etwas ab“, sagt Trainer Gianluca Nurra.

Evgenij Pogorelov (Stürmer – SpVg Odenkirchen)

Nach dem Abstieg der Red Stars sicherte sich Odenkirchen die Dienste des erfahrenen Stürmers – und ist bislang nicht enttäuscht worden: In sechs Einsätzen kommt Pogorelov zwar nur auf einen eigenen Treffer, hat dafür aber vier Tore seiner Kollegen vorbereitet. Trainer Simon Sommer sagt zu Pogorelovs Qualitäten: „Seine Kernkompetenz ist klar die Offensive, jedoch hat er sich bei uns in kürzester Zeit darauf eingestellt, seine defensiven Aufgaben zu erfüllen.“ Zudem sei Pogorelov für ihn einer der besten Eins-gegen-eins-Spieler im Kreis, und aufgrund seiner trickreichen Spielweise nur schwierig zu verteidigen.

Jonas Hintsches (Stürmer – Sportfreunde Neersbroich)

In den vergangenen Spielzeiten spielte Hintsches in der Bezirksliga bei den Sportfreunden Neuwerk und dem SC Waldniel, kam dort zuletzt aber nur unregelmäßig zum Einsatz. Eine Spielklasse tiefer kommen seine Qualitäten in Neersbroich nun deutlich mehr zur Geltung – zur Freude der Verantwortlichen der Sportfreunde. „Jonas ist ein sehr fleißiger Spieler, der eine Lücke bei uns füllt. Er ist physisch stark und macht vorne Bälle fest“, sagt Trainer Oliver Glogau. In fünf Spielen kommt Hintsches auf drei Tore und eine Vorlage.

Maurits Kerkman (Verteidiger – Union Nettetal)

Der Abwehrspieler kam im Sommer von Mittelrheinligist FC Beeck und etablierte sich in Nettetal auf Anhieb als feste Größe in der Innenverteidigung – in allen sechs bisherigen Spielen gehörte er zur Stammelf. Zu seinen Stärken zählen sein physisches Zweikampfverhalten und sein Stellungsspiel. Außerdem besitzt der 20-Jährige ein gutes Kopfballspiel, und das unterstrich er mit seinem 1:0-Siegtreffer zum Auftakt im Niederrheinpokal gegen den TSV Meerbusch. „Er hat bei uns eine sehr gute Entwicklung genommen“,sagt Trainer Kemal Kuc.