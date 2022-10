"Auf alle Fälle ein Achtungserfolg" - Kaufering rehabilitiert sich Unentschieden, aber keine Punkte

Kaufering – Das „Debakel von Sonthofen“ (0:6-Klatsche im Spitzenspiel in der Vorwoche) ist abgehakt, Landesliga-­Aufsteiger VfL Kaufering hat sich mit einem Achtungserfolg zurückgemeldet. Gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching, einem Team „auf Augenhöhe“ (wie der VfL erst zwei Niederlagen), gab’s am Samstag ein 1:1 – aber keinen Punkt, da die Spiele der für den SC Ichenhausen (Mannschaft kurz vor der Saison abgemeldet) in die Landesliga nachgerückten Hachinger „außer Wertung“ stattfinden.

Kaufering rutschte zwar auf Tabellenplatz 3 ab, aber noch ist nichts verloren. Der starke Aufsteiger bleibt dran, ist einen Spieltag vor dem Abschluss der Vorrunde punktgleich mit Kempten (beide 29) und liegt nur zwei Zähler hinter dem Spitzen-Duo Sonthofen (verlor überraschend 1:2 in Erkheim) und Ehekirchen (5:1 gegen Jetzendorf).

VfL Kaufering: Flo "Butscha" Bucher feiert fünf Monate nach Kreuzbandriss sein Comeback

„Wir wollten in dieser Partie Akteuren Spielpraxis und die Chance geben, sich zu zeigen, die sonst nicht immer zum Zug kommen“, sagt Michi Grasse, der in diesem Spiel Chefcoach Ben Enthart (Trainer-Lehrgang) vertrat. Zudem wurden einige angeschlagene Spieler geschont. So standen Keeper Lasse Holthuis (vertrat Stammtorwart Michi Wölfl prima), Neuzugang Vincent Vetter, Max Muha, Wolfgang Baumann und sogar Flo „Butscha“ Bucher nur fünf Monate nach seinem Kreuzbandriss in der Startformation. Stammkräfte wie Felix Mailänder, Daniel Neuhaus, der an der Schulter verletzte Stürmer und Torjäger Dr. Marcel Lex, Fabian Schwab­bauer oder Luis Vetter fehlten dieses Mal in der ersten Elf. Und auf der Bank saßen gerade mal drei Feldspieler…