Auf 7:0 folgt 0:7 für die TSV Immenhausen

Das ursprünglich am 8. Spieltag (21.09.2025) terminierte Spiel zwischen der SG Altenhasungen und der TSV Immenhausen II wurde auf Wunsch der Gastgeber verlegt. So trafen die beiden Mannschaften am Mittwochabend, 27.08.2025, in einem Wochenspiel bei regnerischem Wetter aufeinander.

Von Beginn an übernahm der Gastgeber die Kontrolle und kam bereits in den ersten Minuten zu zwei Großchancen. Die TSV fing sich zwar nach kurzer Zeit etwas, doch in der 26. Minute fiel die verdiente Führung für Altenhasungen. Nur sechs Minuten später bot sich den Gästen die große Möglichkeit zum Ausgleich: Nach einem Handspiel gab es Elfmeter, den Maurice Mündelein jedoch über die Latte setzte.