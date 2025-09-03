Auf 7:0 folgt 0:7 für die TSV Immenhausen

Das ursprünglich am 8. Spieltag (21.09.2025) terminierte Spiel zwischen der SG Altenhasungen und der TSV Immenhausen II wurde auf Wunsch der Gastgeber verlegt. So trafen die beiden Mannschaften am Mittwochabend, 27.08.2025, in einem Wochenspiel bei regnerischem Wetter aufeinander.
Von Beginn an übernahm der Gastgeber die Kontrolle und kam bereits in den ersten Minuten zu zwei Großchancen. Die TSV fing sich zwar nach kurzer Zeit etwas, doch in der 26. Minute fiel die verdiente Führung für Altenhasungen. Nur sechs Minuten später bot sich den Gästen die große Möglichkeit zum Ausgleich: Nach einem Handspiel gab es Elfmeter, den Maurice Mündelein jedoch über die Latte setzte.
Die SG nutzte diese vergebene Chance eiskalt aus und erhöhte innerhalb von nur vier Minuten auf 3:0. Kurz vor der Pause folgte in der 43. Minute die Vorentscheidung zum 4:0.
Nach dem Seitenwechsel stemmte sich die TSV zwar besser gegen die Angriffsbemühungen der Gastgeber, doch Altenhasungen blieb dominant und baute das Ergebnis weiter aus. Treffer in der 68., 70. und 88. Minute führten schließlich zum 7:0-Endstand.
Fazit: Nach dem eigenen 7:0-Erfolg am vergangenen Sonntag musste man diesmal eine ebenso deutliche Niederlage einstecken. Die Grün-Weißen ließen dem Gegner zu viel Platz und nutzten die wenigen Torchancen nicht. Mit Altenhasungen hatte man wieder einen spielstarken Gegner, der solche Fehler eiskalt bestraft. Am Ende steht eine verdiente Niederlage, die in der Höhe jedoch nicht unbedingt nötig und selbstverschuldet war.
Aufstellung TSV Immenhausen:
Kevin Sieckmann, David Golek, Tim Lindemann (36‘ Adrian Handel), Mert Ongun (78‘ Tobias Briele), Marcel Quambusch, Leon Beilstein, Rene Döring (46‘ Samuel Hartig), Luca Marinho da Costa (75‘ Rene Döring), Maurice Mündelein, Thomas Stern, Dennis Kastrop
Trainer: Pascal Göhl
Tore:
1:0 Michael Binert (26‘)
2:0 Jakob Tripp (34')
3:0 Manuel Rost (36‘)
4:0 Manuel Rost (43‘)
5:0 Michael Binert (68‘)
6:0 Noah Dethlefs (70‘)
7:0 Noah Dethlefs (88‘)