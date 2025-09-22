Beim Auftakt gegen Turnerbund gab es für den FCO noch eine Packung. – Foto: Sascha Hecken

Auf 0:6 folgt 5:1: FCO-Frauen zeigen beeindruckende Reaktion „ich bin richtig stolz“ Verlinkte Inhalte Bezirksoberliga Oberb Höhenrain FC Oberau

Der Fußballerinnen des FC Oberau haben stark auf die Pleite zum Saisonauftakt reagiert. Gegen Höhenrain feierten der FCO einen souveränen Heimsieg.

Sa., 20.09.2025, 17:00 Uhr FC Oberau FC Oberau FSV Höhenrain Höhenrain 5 1 Abpfiff Mit einem 5:1-Heimsieg über den FSV Höhenrain haben die Oberauer Fußballerinnen ihre 0:6-Auftaktniederlage aufgearbeitet. Und das ohne ihren neuen Trainer Winfried Schnitzer. Der weilte im Urlaub, wurde durch Abteilungsleiterin Laura Schwarz vertreten. Die Verteidigerin wechselte sich zur Halbzeit gegen Julia Arndt aus. Da Schnitzer als Ex-Trainer von Höhenrain deren Schwächen kannte, hat er aus dem Urlaub eine Nachricht an Schwarz geschickt und die Taktik vorgeschlagen, die zum Erfolg führte.