Auf 0:6 folgt 5:1: FCO-Frauen zeigen beeindruckende Reaktion

Der Fußballerinnen des FC Oberau haben stark auf die Pleite zum Saisonauftakt reagiert. Gegen Höhenrain feierten der FCO einen souveränen Heimsieg.
Mit einem 5:1-Heimsieg über den FSV Höhenrain haben die Oberauer Fußballerinnen ihre 0:6-Auftaktniederlage aufgearbeitet. Und das ohne ihren neuen Trainer Winfried Schnitzer. Der weilte im Urlaub, wurde durch Abteilungsleiterin Laura Schwarz vertreten. Die Verteidigerin wechselte sich zur Halbzeit gegen Julia Arndt aus. Da Schnitzer als Ex-Trainer von Höhenrain deren Schwächen kannte, hat er aus dem Urlaub eine Nachricht an Schwarz geschickt und die Taktik vorgeschlagen, die zum Erfolg führte.
Oberau ging nach zwei Minuten durch Molly Kabamooli in Führung, Lena Baur (5.) und Juna Suppan per Elfmeter (19.) erhöhten auf 3:0. Für den Rest war Rebecca Schelling in Hälfte zwei zuständig. Das Besondere an diesem Sieg: So lange Schwarz auf dem Feld stand, haben die Verletzten und Auswechselspielerinnen gemeinsam gecoacht. „Hat gut geklappt, ich bin richtig stolz“, lobt Schnitzer.