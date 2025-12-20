Auersmacher und Diefflen klettern Qualifkation zum Volksbanken-Hallenmasters: Bildstock, Limbach, Köllerbach und Diefflen mit Turniersiegen

Saarlandligist FC Palatia LImbach heimste zum ersten Mal in dieser Saison Wertungspunkte ein und dann gleich 22,00 Punkte für einen Turniersieg. Beim Eintagesturnier in der der Erbacher Sporthalle gewann der FC das Finale gegen den Ligakonkurrenten SC Brebach klar mit 4:0. Die beiden Halbfinale waren zwei bis zum Schluss spannende Spiele, bei denen Brebach gegen Jägersburg und Limbach gegen Kirrberg jeweils ganz knapp gewinnen konnten. Unsere Freunde aus der Kreisliga, der FC Amed schied aus, weil der der spätere Turniersieger FC Limbach als bester Tabellenzweiter vor ihnen und dem SV Schwarzenbach durch das bessere Torverhältnis ins Halbfinale kam.

1. FC LImbach 22,00

2. SC Halberg Brebach 11,00

3. SV KIrrberg 6,60

4. FSV Jägersburg 4,40











Es war ein beeindruckender Heimsieg des SV Hellas Bildstock! Das Finale gegen die Spvgg. Quierschied stand lange auf des Messers Schneide, bevor Julian Kriesch und Manuel Zimmer innerhalb von einer Minute aus dem 1:1-Zwischenstand eine 3:1-Führung machten. Der 3:2-Anschlusstreffer für den Saarlandligisten von Lukas Mittermüller in letzter Minute hatte dann nur noch statistischen Wert. Bildstock absolvierte ein tadelloses Turnier mit zum Teil hohen Siegen und musste nur im Finale wirklich zittern. Die Plätze Drei und Vier gingen an die Landesligisten aus Göttelborn und Gersweiler.

1. SV Hellas Bildstock 25,50

2. Spvgg. Quierschied 12,75

3. SV Göttelborn 7,65

4. SV Gersweiler 5,10







Beim Körpicher Turnier gab es ein Finale zu sehen, dass aus dem Vorjahr bestens bekannt war. Der FV Diefflen traf auf die SF Köllerbach, eine Paarung, die es in der Saison 24/25 insgesamt bei drei Turnieren im Endspiel zu sehen gab. Diesmal setzte sich der Oberligist knapp mit 3:2 durch und kletterte auf Platz der Qualifikationstabelle. Auf dem Weg ins Finale mussten die Köllerbacher sehr viel mehr kämpfen, als der spätere Sieger. Im Viertelfinale gegen den Veranstalter aus Körprich-Bilsdorf siegte man hauchdünn mit 3:2 und auch im Halbfinale gegen Schwalbach musste man beim 4:3 bis zur Schlussminute zittern, bevor Jan Issa den Siegtreffer markierte. Auf Platz Drei landete das Überraschungsteam aus Altenwald, das in der neuen Tabelle jetzt schon auf Platz Sieben rangiert.

1. FV Diefflen 27,00

2. SF Köllerbach 13,50

3. SVG Altenwald 8,10

4. FV Schwalbach 5,40









In der Zwischenrunde qualifizierten sich die vier besten Mannschaften des Turniers mit jeweils sieben Punkten für die Endrunde. Im ersten Duell des Halbfinales trafen die Gastgeber aus Bliesmengen auf die DJK Ballweiler-Wecklingen und mussten erst kurz vor dem Ende das entscheidende 1:3 hinnehmen. Noch spannender wurde es in der zweiten Vorschlußrundenbegegnung. Die SG Lebach-Landsweiler lag gegen Auersmacher lange zurück, bevor Silas Schmitt ausgleichen konnte. Jonas Breil traf in der Verlängerung sogar zum 2:1 für die Lebacher, dann machte der Oberligist Ernst und entschied die Partie mit drei Treffern in drei Minuten zu seinen Gunsten.

1. SV Auersmacher 25,50

2. DJK Ballweiler-Wecklingen 12,75

3. SG Lebach-Landsweiler 7,65

4. SV Bliesmengen-Bolchen 5,10