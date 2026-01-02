Auersmacher sicher dabei

SVA-Torwarttrainer Dirk Jank, der zusammen mit Oliver Bickelmann das Team des SV Auersmacher bei der Hallenrunde betreut, konnte den Turniersieg am Neujahrstag beim SV Saar 05 richtig einschätzen. "Wir haben uns heute durchgekämpft, wir haben nicht den besten Hallenfußball gezeigt, den wir spielen können, aber wir haben uns von Spiel zu 'Spiel wie es bei einem Turnier wichtig ist gesteigert und am Ende gegen Jägersburg das beste Spiel gemacht. Deshalb denke isc, dass wir heute verdient gewonnen haben. Wir spielen am Wochenende nun befreit weiter", sagte Jank nach dem 4:2-Finalsieg über die Homburger. In der Gruppenphase bezwang der SVA das Verbandsligateam des FC Palatia Limbach mit 5:3 und war damit vor der 2:3-Niederlage gegen den SC Halberg Brebach schon fdürs Viertelfinale qualifiziert. Dort bezwangen die Kleionblittersdorfer den Masters-Kandidaten SF Köllerbach mit 2:1 nach Verlängerung, ehe man sich im Halbfinale gegen das Saarlandligateam des FC Palatia Limbach mit 5:3 durch setzte. Bereits am Samstag, 03. Januar, geht es für den Masters-Titelverteidiger mit der Teilnahme am Derbystar-Hallenturnier des VfB Theley weiter. In der Vorrunde trifft das SVA-Team in der Heimat von Trainer Heiko Wilhelm um 16.59 Uhr auf den neu gegründeten Kreisligisten SV Viktoria St. Wendel, um 18.41 Uhr geht es gegen die Reserve des Veranstalters VfB Theley, die in der Bezirksliga spielt. Um 19.32 kommt es zum Duell mit Verbandsligist SV Bostalsee, bevor noch das Gruppenfinale gegen den Verbandsligisten VfL Primstal ansteht. Die Finalspiele sind dann für den Sonntag voigesehen