Auersmacher schon nach zwei Spielen weiter

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten hat der SV Auersmacher auf dem Weg zur Hallenmasters-Titelverteidigung schnell den Zugang zur Zwischenrunde beim 15. Sparda-Bank-Cup des SV Saar 05 Jugendfußball gefunden. Dabei mussten die Kleinblittersdorfer gegen den Verbandsligisten FC Kandil Saarbrücken in ihrem ersten Gruppenspiel noch um den 3:2-Erfolg zittern, denn der Siebtligist führte schnell, schwächte sich dann aber durch eine Rote Karte und kassierte in der Schlussminute zwei Gegentreffer zum 3:1-Zwioschenstand. Doch der Außenseiter kam mit dem letzten Angriff in Unterzahl noch mal ran. Nun stand im zweiten Spiel eine der schwersten Aufgaben, die man sich in der Gruppenphase vorstellen kann, an. Gegen die Sportfreunde Köllerbach gab es schließlich nach hartem Fight ein 3:3-Remis, das letztlich bereits zur Zwischenrunden-Qualifikiation reichte. Zum Abschluss der Gruppenphase setzte sich der RPS-Oberligist noch im letzten Spiel des Abends mit 13:0 gegen den Kreisligisten Saarbrücker SV durch. SVA-Spieler Oliver Bickelmann, der Trainer Heiko Wilhelm vertrat, sagte nach dem Spiel: "Wir haben bislang noch kein Turnier in der kompletten Besetzung bestritten, insofern ist das alles noch ein Einspielen. Köllerbach war ein starker Gegner, auf den wir auch beim Masters treffen könnten, das war ja auch schon ein Endspiel. Wir haben die Gruppenphase ohne Niederlage erfolgreich abgeschlossen und freuen uns auf den Finaltag. Wir waren vor dem letzten schon weiter, aber wir wollten am 1. Januar so spät wie möglich spielen, das haben wir geschafft. Wir haben diesmal viele Spieler, die in der Halle mitspielen wollen, deshalb wird sich der Kader für die Finalrunde am Donnerstag nicht verändern".

Auersmacher trifft in der Zwischenrunde am Neujahrstag um 15.08 Uhr auf den Schröder-Saarlandligisten FC Palatia Limbach und um 16.17 Uhr auf den ebenfalls in der Saarlandliga spielenden SC Halberg Brebach. Das Turnier findet in der Joachim-Deckarm-Halle an der Halbergstr. statt.