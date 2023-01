Auersmacher "nur" Dritter beim eigenen Turnier SV Auersmacher: Generalprobe fürs Masters ziemlich misslungen

Ungeachtet der bereits feststehenden Hallenmasters-Teilnahme in der Saarlandhalle am übernächsten Sonntag wollte RPS-Oberligist SV Auersmacher am Sonntag sein eigenes Turnier in der Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf gewinnen. Doch am Ende reichte es "nur" zum dritten Platz. Das Turnier gewann die SpVgg. Quierschied, die ebenfalls am Masters teilnimmt.

Eines der letzten Hallenmasters-Qualifikationsturniere fand am Sonntag in der Spiel- und Sporthalle in Kleinblittersdorf mit dem Finalsieg der SpVgg. Quierschied einen verdienten Sieger. Der Saarlandligist bezwang die SG Rieschweiler aus der Pfalz mit 2:0. Der eine Klasse höher spielende Oberligist SV Auersmacher, der das Turnier veranstaltete, musste sich kurz zuvor mit Platz Drei begnügen, nachdem der Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen mit 5:4 im Zehnmeterschießen bezwungen wurde. SVA-Trainer Jan Berger war weder mit der Platzierung noch mit der Leistung seines Teams einverstanden. Nach drei souveränen Siegen in der Vorrunde (7:1 gegen den Bezirksligisten SV 19 Bübingen, 17:0 gegen den Bezirksligisten SSV Saarlouis und 9:0 gegen den Verbandsligisten SVGG Hangard 1947) hatte man sich im letzten Turnier vor dem Hallenmasters mehr ausgerechnet. "Wir sind am Sonntag nie richtig in Schwung gekommen. Jetzt braucht uns jedenfalls keiner mehr Hallenmasters-Favorit nennen, auch wir sind verwundbar. Wir wollten unser eigenes Turnier gewinnen, deshalb sind wir auch mit allen Mann angetreten und haben niemanden geschont. Aber wir haben nicht mal gegen Brebach, wo wir 11 Tore machten, befreit aufgespielt, da stand es ja auch zwischenzeitlich mal 3:4", sagte SVA-Trainer Jan Berger. Sein Team machte es in der Zwischenrunde richtig spannend. Nach dem 2:2 gegen den TSC Zweibrücken musste gegen den Verbandsligisten SC Bliesransbach ein weiteres Remis zum Weiterkommen her. Der 1:1-Ausgleiuch durch Sandro Kempf fiel 4,1 Sekunden vor der Schlusssirene. Nach dem 11:4 im Viertelfinale gegen den SC Halberg Brebach gab es im Halbfinale eine 2:6-Niederlage gegen Rieschweiler. Zumindest der dritte Platz konnte dann noch im Zehn meterschießen gegen den SV Bliesmengen-Bolchen festgemacht werden. Am kommenden Samstag soll, sofern es die Witterung zulässt, ein erstes Testspiel im Freien gegen den Saarlandligisten SC Halberg Brebach geben.