Auersmacher macht Klassenerhalt fix

Der SV Auersmacher hat nach dem 4:0 (2:0)-Heimsieg über den FC Blau-Weiß Karbach den Klassenerhalt in der RPS-Oberliga vor eigenem Anhang perfekt gemacht. Das Team aus dem Kleinblittersdorfer Gemeindeteil lag schon zur Pause mit 2:0 vorne, Tim Walle (24.) und Niclas Judith (32.) trafen innerhalb von acht Minuten zur Halbzeitführung. Die Gastgeber machten im zweiten Durchgang da weiter, wo sie im ersten aufhörten, Judith erhöhte in der 67. Minute auf 3:0, der fünf Minuten zuvor eingewechselte Dominik Kaiser traf in der 84. Minute zum 4:0-Endstand. Während man in Auersmacher zeitig fertig war, wurde im Parallelspiel in Idar-Oberstein noch gespielt. Herxheim kam in Unterzahl zum Anschlusstreffer, musste aber in der achten Nachspielminute das 3:1 hinnehmen. Somit war klar, dass der SV Auersmacher gerettet war.

SVA-Trainer Jörn Birster sagte nach dem Spiel: "Das war Wahnsinn bei der Ausgangslage. Wir haben dran geglaubt, im Umfeld haben einige gezweifelt, jetzt sind wir am vorletzten Spieltag durch. Wir haben ja nicht nur die Klasse gehalten, sondern auch das Hallenmasters gewonnen. Wir wollen jetzt auch das letzte Spiel in Koblenz noch gewinnen, weil wir immer gewinnen wollen".