Auersmacher II, Friedrichsthal und Püttlingen setzen erste Duftmarken Am ersten Spieltag der Landesliga Süd fallen drei Ergebnisse gehörig aus dem Rahmen von Roland Quinten · Heute, 12:36 Uhr · 0 Leser

Obwohl Bübingen kurz vor dem Ende mit drei Mann Überzahl agierte gelang der Siegtreffer beim 1:1-Unentschieden nicht mehr – Foto: Armin Schwambach/Sport News S&

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Zur Saisoneröffnung trafen am Samstagmittag die SVG Quierschied und die DJK Püttlingen aufeinander. Am Ende hatte Püttlingen mit 7:0 (3:0) gewonnen und bestätigte die im Vorfeld von SVG-Spielausschuss Kai Berrang befürchtete Analyse. „Wir haben durch unerwartete Abgänge eine sehr schwere Saison mit unserer Zweiten vor der Brust.“ Püttlingens Trainer Ralf König wusste schon im Vorfeld, dass seine Jungs richtig gut drauf sind. Das bestätigt das Ergebnis die Meinung der beiden Verantwortlichen.

„Wir mussten mit einer Rumpftruppe spielen“, stöhnte Tim Greulach, der Trainer des SV Schnappach nach der 1:10-Klatsche im heimischen Ruhbachtal-Stadion gegen einen SC Friedrichsthal, der nicht mal alle Register zog. Allerdings war es höchst naiv, wie Schnappach sich in der Defensive präsentierte. „Von den ersten fünf Toren legen wir dem Gegner vier auf. Da war die Messe gelesen“, so Greulach weiter. Allerdings ließen die Schnappacher, die spielten, einige Tugenden, die den Verein auszeichnen, vermissen. So musste der SVS ausgerechnet beim Ruhbachtal-Fest mit einer zweistelligen Niederlage die Landesliga-Saison beginnen.



Das dritte Ergebnis, das aus dem Rahmen fällt, ist das 1:10 im Derby der Oberen Saar zwischem dem SC Bliesransbach und der Reserve des SV Auersmacher. Bereits nach sechs Minuten brachte Collin Koch die Grün-Weißen nach vorn. Bereits im Gegenzug schoss Auersmacher ein weiteres Tor, doch diesmal traf man ins eigene Netz. Wieder eine Minute später war es erneut Koch, der auf 2:1 stellte. Nach einer knappen halben Stunde holte sich Bliesransbachs David Reska die Rote Karte ab. Danach wurde es für den SC Blies schwer, Auersmacher zog davon, am Ende wurde es zweistellig.





Im Derby zwischen Rockershausen und Altenkessel behielt der Gastgeber mit einem 1:0-Sieg die Punkte. Allerdings, so SCA-Coach Yannick Laqua, hätten beide Mannschaften noch viel Luft nach oben. In einem über weite Strecken zerfahrenen und teilweise hart umkämpften Spiel, reichte das Goldene Tor von Lukas Terré in der 25. Minute für Rockershausen zu einem gelungenen Saisonauftakt.



Der mit viel Vorschuss-Lorbeeren bedachte SV Bübingen schaffte es selbst gegen nur noch acht Emmersweiler nicht, einen Sieg zu landen. Am Ende stand es 1:1. Bereits in der vierten Minute gingen die Gäste von der Grenze in Führung. Lirim Mazreku nutzte einen Abwehrfehler aus und schoss den SV Emmersweiler in Führung. Nach einem Torwartfehler konnte Dominik Druck durch einen Freistoß den Ausgleich erzielen. Danach wurde es hektisch: Gabriel Dupille sah nach Beleidigung in der 20. Minute Rot, Vincent Chiarello in der 42. Minute Gelb-Rot. Nach einer knappen Stunde musste auch Benoit Kowalczyk mit Gelb-Rot vom Platz. Doch selbst mit drei Mann in Überzahl, gelang dem drückend überlegenen SV Bübingen kein Tor.





In Fischbach kam es zum Aufsteiger-Duell gegen Röchling Völklingen, das die Gäste mit 2:0 für sich entschieden. Bereits nach fünf Minuten nutzte Völklingen einen Fehler im Aufbauspiel des FVF. Fabio Pullara sagte Danke und lochte ein. Nach einer Stunde nutzte Younes Zaoui einen erneuten Fischbacher Fehler und schoss das 2:0. Obwohl Fischbach einiges versuchte, holte Röchling verdient die Punkte mit nach Hause.



Der SV Ludweiler unterlag zu Hause dem FC Neuweiler mit 1:2. Zwar ging der Gastgeber in der 30. Minute durch Benjamin Schneider nach Vorarbeit von Christian Puff in Führung, doch nach der Halbzeit kam Neuweiler gut zurück. Nach 54 Minuten war es Youssef Kamsi, der zum Ausgleich einschoss. Nur acht Minuten später war die Partie gedreht: Amine Chaid nutzte eine Vorarbeit von Sascha Arand, und schoss sein Team zum 2:1-Auswärtssieg.



Keine Tore fielen im Spiel zwischem dem SV Walpershofen und dem SV Gersweiler. Obwohl Gersweiler 20 Minuten in Überzahl agierte, Walpershofens Dominik Benoit sah Gelb-Rot, blieb es beim torlosen Remis.