Auersmacher holt die Punkte in St. Ingbert SV Auersmacher: Knapper Erfolg im Endspiel gegen den FV Bischmisheim

Der SV Auersmacher konnte am Samstag beim Eintages-Turnier des SV Bliesmengen-Bolchen das Endspiel gegen den FV Bischmisheim mit 3:1 gewinnen und machte so einen weiteren großen Schritt Richtung Hallen-Masters am 5. Februar. Am Sonntag hat das Team von Trainer Jan Berger in Saarlouis eine weitere Chance zu punkten.

Das Eintages-Turnier des SV Bliesmengen-Bolchen, das in der Wallerfeldhalle in St. Ingbert ausgetragen wurde, konnte der Turnierfavorit SV Auersmacher für sich entscheiden. Der RPS-Oberligist gewann schon seine Gruppe und zog souverän ins Viertelfinale ein. Zunächst wurde Saarlandligist SpVgg. Quierschied mit 2:1 bezwungen, ehe es deutliche siege gegen den Landesligisten TuS Wiebelski9rchen (5:0) und den Bezirksligisten SV 19 Bübingen (7:2) gab. Im Viertelfinale wurde die eigene Zweite mit 4:1 bezwungen, ehe es im Halbfinale erneut gegen die SpVgg. Quierschied ging. Das Ergebnis war das gleiche wie im Gruppenspiel. Im Endspiel stand dann Saarlandliga-schließlich FV Bischmisheim als Gegner auf dem Platz. Patrick Jantzen brachte sein Team in Führung, doch Cameron Nitschki glich für das Saarbrücker Stadtteilteam sofort aus. Ein Doppelschlag von Sandro Kempf brachte die Entscheidung zugunsten der Kleinblittersdorfer. "Wir haben die wichtigen Spiele knapp gewonnen, was für die Einstellung und Fokussierung der Mannschaft spricht. Wir haben das dann auch im finale gut umgesetzt. Man muss bedenken, dass wir am Freitag unsere Weihnachtsfeier hatten und manche erst um 6 Uhr nach Hause kamen. Nun spielen wir mit der ersten auch am Sonntag die Finalrunde beim Turnier des SSV Saarlouis, wo wir weitere Punkte für die Masters-Qualifikation holen könnten", sagte SVA-Trainer Jan Berger nach dem Turnier.