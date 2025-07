Auersmacher gewinnt Jost + Pilger-Cup SV Auersmacher/FV Diefflen: Freistoss entscheidet Finale

Der SV Auersmacher hat am Samstag den vom Schröder-Saarlandligisten SpVgg. Quierschied ausgerichteten Jost + Pilger-Cup gewonnen. Ein von Luca Bauer in der 80. Minute direkt verwandelter Freistoss brachte die Entscheidung auf dem Kunstrasenplatz an der Holzer Str. Danach hatte Diefflen mehrere Chancen zum Ausgleich, u.a. wurde ein Strafstoss von Maximilian Kolodziej verschossen, ein weiterer Ball landete am Pfosten. Heiko Wilhelm, der Trainer des Sieger-Teams, meinte nach dem Spiel: "". Sein Kollege Patrick Fouquer, der den im Urlaub weinenden Thomas Hofer vertrat, sagte: