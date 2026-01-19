Auersmacher beim eigenen Turnier Vierter

Wenn das Märchen von der missglückten Generalprobe stimmt, wird der SV Auersmacher seinen Titel beim Hallenmasters am 1. Februar souverän verteidigen- Denn beim eigenen Hallenturnier in Kleinblittersdorg belegte der Masters-Mitfavorit lediglich Rang Vier. Schon die Zwischenrunde gestaltete sich schwierig, begann sie doch mit einem 1:1 gegen den Verbandsligisten FC Homburg II, der kurzfristig für ein anderes Team einsprang. Gegen den Landesligisten SV Bübingen musste dann sogar ein Rückstand in einen 5:1-Sieg gedreht werden. Das Viertelfinale gegen den Verbandsligisten FC Kandil Saarbrücken war bis zum Ende spannend, brachte dem Veranstalter aber einen 2:1-Erfolg. Im Halbfinale setzte sich dann Schröder-Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen mit 1:0 durch, so dass man vor heimischer Kulisse im Spiel um Platz Drei auf den FSV Jägersburg traf. Auch dieses Spiel ging 2:4 verloren- Das Turnier gewann die SpVgg. Quierschied mit einem 1:0-Erfolg über Ballweiler-Wecklingen.