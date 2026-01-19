Auersmacher beim eigenen Turnier Vierter

Der SV Auersmacher, der bereits vor seinem eigenen Turnier fürs Hallenmasters am 1. Februar qualifiziert war und dort als Titelverteidiger antritt, belegte in Kleinnblittersdorf Rang Vier. Im "kleinen Finale" gab es eine 2:4-Niederle gegen den FSV Jägersburg
Wenn das Märchen von der missglückten Generalprobe stimmt, wird der SV Auersmacher seinen Titel beim Hallenmasters am 1. Februar souverän verteidigen- Denn beim eigenen Hallenturnier in Kleinblittersdorg belegte der Masters-Mitfavorit lediglich Rang Vier. Schon die Zwischenrunde gestaltete sich schwierig, begann sie doch mit einem 1:1 gegen den Verbandsligisten FC Homburg II, der kurzfristig für ein anderes Team einsprang. Gegen den Landesligisten SV Bübingen musste dann sogar ein Rückstand in einen 5:1-Sieg gedreht werden. Das Viertelfinale gegen den Verbandsligisten FC Kandil Saarbrücken war bis zum Ende spannend, brachte dem Veranstalter aber einen 2:1-Erfolg. Im Halbfinale setzte sich dann Schröder-Saarlandligist DJK Ballweiler-Wecklingen mit 1:0 durch, so dass man vor heimischer Kulisse im Spiel um Platz Drei auf den FSV Jägersburg traf. Auch dieses Spiel ging 2:4 verloren- Das Turnier gewann die SpVgg. Quierschied mit einem 1:0-Erfolg über Ballweiler-Wecklingen.