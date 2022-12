Auersmacher auf dem Weg zum Masters nicht aufzuhalten Alle Ergebnisse von den Qualifikations-Turnieren auf einen Blick

Oberligist SV Auersmacher nutzte die Absage des letzten Meisterschaftsspiels in Ludwigshafen und trat in Brebach beim Turnier des FV Bischmisheim mit voller Kapelle an und gewann. Der zweite Erfolg im zweiten Turnier bedeutet die klare Spitzenposition in der Qualifikationstabelle. Der Titelverteidiger aus Köllerbacher ist nach dem Erfolg in Reiskirchen auch wieder im Rennen und die SG Lebach-Landsweiler darf sich nach dem ersten Platz in Hangard zumindest Außenseiterchancen auf eine Teilnahme beim Endturnier machen.