Auerbachs Vorsprung auf die "Verfolgermeute" nun fünf Punkte

Schauen wir noch, wie es den aktuell am meisten um den Ligaerhalt buhlenden Mannschaften am Wochenende ergangen ist. Da hat der SV Kohlberg (14./4) beim 1:1 gegen den SV Kulmain (5./17) wohl einen Achtungserfolg gelandet, unter dem Strich ist das Remis aber zuhause zu wenig, um dem rettenden Ufer ein größeres Stück näher zu kommen. Der SVK wartet damit immer noch auf den ersten Saisondreier. Gleiches gilt für die weiterhin punktgleichen VfB Rothenstadt (11./10) und SC Eschenbach (12./10): Deren direktes Duell endete ebenfalls 1:1, auch dieses Ergebnis kann beide Seiten nur bedingt zufriedenstellen, denn damit treten sowohl die Funk-Elf, als auch die Truppe von Mo Dal im Keller auf der Stelle, der erhoffte kleine Befreiungsschlag hüben wie drüben gelang nicht. Schließlich gab es den ersten Spielausfall: Die Partie des FC Vorbach gegen die Steinwaldelf aus Erbendorf wurde wegen Unbespielbarkeit der Rasenspielfläche abgesetzt.

Auch im dritten Heimspiel in Folge gelang dem ASV nicht wie erhofft endlich die Wende zum Guten, nach insgesamt nun sechs Spieltagen ohne dreifachen Punktgewinn befindet sich die Kaufmann-Elf unverändert in gefährlicher Nähe zur Abstiegszone. Anders der Gast, der sich von der Niederlage in Kulmain bestens erholt zeigte und der mit dem die Kräfteverhältnisse auf dem grünen Geläuf wiedergebenden, verdienten Dreier in die Erfolgsspur zurückkehrte. Mit zwei Treffern vor der Pause schuf der FC die Grundlage für seinen Erfolg in der Fremde, nach etwas mehr als einer Stunde fiel mit dem 0:3 quasi schon eine Vorentscheidung. Der Anschlußtreffer ließ den Gastgeber dann ein wenig besser aussehen, ohne dass die Gäste die Kontrolle über das Spielgeschehen verloren. Dem spielenden Co-Trainer des FC, Sven Kopp, blieb es schließlich vorbehalten, den Schlußpunkt zu setzen.

"Wir hatten uns viel vorgenommen, aber wenig davon auf den Platz gebracht. Am Ende eine in der Höhe verdiente Niederlage, haben eigentlich erst nach dem 3:1 versucht, ein wenig Fußball zu spielen, aber auch dann noch viel zu fehlerbehaftet. Uns fehlt im Moment einfach komplett das Selbstvertrauen, die Last-Minute-Niederlage mit zwei Mann mehr in Grafenwöhr vor einiger Zeit hat uns komplett aus der Bahn geworfen, seitdem haben wir nicht so zu unserem Spiel gefunden, sind verunsichert und dementsprechend haben wir auch das Spiel heute verdient verloren. Der Glückwunsch geht nach Tremmersdorf, die die Punkte verdient mitgenommen haben, die es auch irgendwie mehr wollten und über die gesamte Distanz auch die gefährlichere Mannschaft waren", so ein enttäuschter ASV-Coach Michael Kaufmann.

"Bei Sauwetter in Haidenaab ein weitgehend reifer und abgeklärter Auftritt unserer Jungs, am Ende geht der Sieg meiner Meinung nach in dieser Höhe auch in Ordnung", so das kurze Statement von Wolfgang Seitz, dem ersten Vorsitzenden des FCT.

Tore: 0:1 und 0:2 Fabian Diepold (24./44.), 0:3 Christofer Neukam (64.), 1:3 Patrick Dittner (70./Eigentor), 1:4 Sven Kopp (90.) - Schiedsrichter: Lukas Kreuzer - Zuschauer: 200 - Zeitstrafe für Moritz Dötsch (89./Tremmersdorf).