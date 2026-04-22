Auerbachs Torhunger und ein torloses Spitzenspiel im Harz

– Foto: Horst-Dieter Koch

n der NOFV-Oberliga Süd standen heute richtungsweisende Nachholspiele auf dem Programm, die sowohl im Aufstiegskampf als auch im Ringen um den Klassenerhalt für emotionale Momente sorgten. Während der Spitzenreiter im Harz vor einer schwierigen Aufgabe stand, boten die anderen Schauplätze torreiche Spektakel und wichtige Befreiungsschläge im Kampf um die Tabellenplätze.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Ein torreiches Spektakel erlebten die 121 Zuschauer beim Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Halle 1896 und dem VfB Auerbach 1906. Die Gäste aus dem Vogtland zeigten sich von Beginn an hocheffizient. Bereits in der 4. Minute brachte Cedric Graf den VfB per Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Die Hallenser zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen durch Ludwig Bölke in der 20. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Freude der Hausherren währte nur kurz, da Tim Kaiser in der 34. Minute das 1:2 markierte. Nach dem Seitenwechsel baute erneut Cedric Graf die Führung aus, als er in der 55. Minute seinen zweiten Foulelfmeter zum 1:3 verwandelte. In der 80. Minute krönte Cedric Graf seine Leistung mit dem Treffer zum 1:4. Den emotionalen Schlusspunkt für Halle setzte Jegor Jagupov in der 88. Minute mit dem Tor zum 2:4-Endstand. ---

Vor 325 Zuschauern feierte der FC Einheit Wernigerode einen wichtigen Erfolg vor heimischem Publikum. In der emotional geführten Begegnung gegen den 1. FC Lok Stendal behielten die Hausherren die Nerven und setzten sich durch. Die Torfolge eröffnete Moritz Singbeil in der 41. Minute mit dem Treffer zum 1:0, was der Mannschaft spürbaren Aufwind gab. In der zweiten Halbzeit drängte Stendal auf den Ausgleich, doch die Defensive der Gastgeber hielt stand. In der Schlussphase sorgte schließlich Gino Dörnte in der 85. Minute mit dem Tor zum 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Im mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem Tabellenführer RSV Eintracht 1949 bekamen die Fans eine von taktischer Disziplin geprägte Partie zu sehen. Beide Mannschaften begegneten sich mit großem Respekt, da viel auf dem Spiel stand. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe und einiger Bemühungen in der Offensive blieben klare Torchancen Mangelware, sodass am Ende keine Tore zu verzeichnen waren. Der RSV bleibt mit 58 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze der Oberliga, während Halberstadt mit 47 Zählern punktgleich mit dem VFC Plauen den vierten Rang belegt.