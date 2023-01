Auerbacher Start im Schnee?

Das Thema Klimawandel ist in aller Munde: Weniger Schnee im Winter - davon kann allerdings im Vogtland derzeit nicht die Rede sein. Der Platz in der Auerbacher Arena zur Vogtlandweide ist schneebedeckt. Deutlich über zehn Zentimeter Schnee liegen auf dem Platz. Nichts Ungewöhnliches für Mitte Januar.

Umso verwunderter zeigen sich die Offiziellen des Oberligisten VfB Auerbach darüber, dass für den Samstag (21. Januar) bereits das erste Pflichtspiel angesetzt ist. Grüne Fußballplätze Mitte Januar in Auerbach - das ist eine sehr optimistische Vorstellung oder eben das Vertrauen auf den Klimawandel, der diesmal eben nicht für frühlingshafte Bedingungen gesorgt hat, sondern der altbekannte Winter in Auerbach herrscht. "Wer im Januar Punktspiele in Auerbach ansetzt, der muss auch damit rechnen, dass diese auf Schnee stattfinden", sagt Uwe Kramer, sportlicher Leiter des VfB. "Wir haben keine Rasenheizung", fügt er scherzhaft an. Auch die würde wohl derzeit nichts nutzen, da weiterhin niedrige Temperaturen herrschen und der Schnee weiter fällt.

Allerdings ist damit auch klar: Auerbach will den Punktspielstart am Samstag gegen Blau-Weiß Zorbau nicht ins Wasser - oder besser gesagt in den Schnee - fallen lassen. "Die Chancen stehen 50:50", sagt Kramer, der darauf hofft, dass sich der Schneefall in Grenzen hält. Am Platz wird bis zum Spiel nichts gemacht. Am Samstag sollen die Linien freigeräumt werden. "Wenn wir das jetzt schon machen würden, könnte der Boden über Nacht gefrieren - und damit zur Verletzungsgefahr werden. Derzeit ist der Rasen vom Schnee geschützt und noch weich."